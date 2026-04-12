Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo e tornerà numero uno al mondo

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Monte Carlo per la prima volta. In finale ha battuto il suo rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3, in una partita equilibrata che Sinner ha saputo volgere a proprio favore nei momenti decisivi. Con questa vittoria Sinner tornerà di nuovo nella prima posizione della classifica mondiale, superando proprio Alcaraz.

Il primo set era partito male per Sinner, che nel tie-break del primo set, vinto grazie a un doppio fallo dell’avversario, e poi nel secondo set, quando sul 4-4 è riuscito a togliere il servizio ad Alcaraz e portarsi sul 5-4. Nel suo game di servizio ha poi ottenuto due match point: gliene è bastato solo uno.

In aggiornamento