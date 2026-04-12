In Ungheria si contano i voti

Domenica in Ungheria si è votato per eleggere il parlamento. I seggi si sono chiusi alle 19 con un’affluenza altissima: superiore al 78 per cento. Sono stati conteggiati per ora circa il 21 per cento dei voti ed è in netto vantaggio Tisza, il partito di opposizione guidato da Péter Magyar, ma è presto per trarre conclusioni. Tisza è in vantaggio anche secondo i due sondaggi di opinione pubblicati dopo la chiusura dei seggi e condotti nei giorni appena precedenti al voto.

Se questo vantaggio dovesse essere confermato, sarebbe la prima sconfitta dopo 16 anni per il primo ministro Viktor Orbán, capo del partito conservatore e populista Fidesz e uno dei leader più filorussi e autoritari dell’Unione Europea. Poco dopo la chiusura dei seggi e l’uscita dei sondaggi Péter Magyar ha parlato alla stampa e ha detto di essere «cautamente ottimista», ma di voler «vincere le elezioni, non i sondaggi».

I seggi hanno aperto alle 6 di mattina e chiuso alle 19: l’affluenza del 78 per cento è molto superiore alle aspettative e la più alta nella storia dell’Ungheria post comunista. Alle ultime elezioni, nel 2022, era stata del 69 per cento. Il precedente record era stato nel 2002 col 73,5 per cento degli aventi diritto.

Mentre i seggi erano ancora aperti la coalizione di Orbán e quella di opposizione si sono accusate a vicenda di brogli elettorali. Da quando era stato eletto per la prima volta primo ministro, nel 2010, Orbán è sempre riuscito a vincere agilmente grazie al controllo che il suo partito, Fidesz, ha imposto sulle istituzioni e sui mezzi di comunicazione ungheresi.

Questa volta però le elezioni si sono tenute in un contesto molto diverso: per mesi Magyar ha tenuto comizi in tutta l’Ungheria, e attorno a lui si è creato un clima di grande entusiasmo. Diversi partiti dell’opposizione avevano deciso di ritirarsi invitando i loro elettori a votare per lui.

Magyar non ha idee molto diverse da Orbán: è anche lui un politico conservatore (dopotutto lui, e pure molti altri esponenti di Tisza, provengono da Fidesz). In campagna elettorale ha parlato soprattutto di due temi. Il primo è la corruzione di Orbán e di tanti altri importanti esponenti di Fidesz. Il secondo è il modo in cui Orbán e Fidesz hanno esteso il loro controllo su gran parte delle istituzioni pubbliche in Ungheria.

Anche se dovesse avere la maggioranza dei voti per Magyar governare sarà difficile. Da anni l’Ungheria viene definita una «autocrazia elettorale», dove le elezioni ci sono ma non sono davvero eque. Fidesz è avvantaggiato dal fatto di controllare le istituzioni, e Orbán ha modificato la legge elettorale ridisegnando le circoscrizioni e prevedendo un sistema di assegnazione dei seggi che favorisce il suo partito e che potrebbe permettergli di avere la maggioranza dei parlamentari o comunque abbastanza per governare alleandosi con altri partiti più piccoli.

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