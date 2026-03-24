Il primo derby della Champions League femminile

Martedì sera per la prima volta nella storia della Champions League femminile di calcio si giocherà un derby, l’andata dei quarti di finale tra Arsenal e Chelsea. Sono due squadre di Londra e due delle migliori d’Inghilterra, quelle con più campionati vinti, 16 a testa, anche se in questo momento sono terza e quarta dietro alle due squadre di Manchester (l’Arsenal con due partite da recuperare, comunque).

Arsenal-Chelsea è la partita più attesa di un turno molto atteso, dove tra le altre ci sarà pure Barcellona-Real Madrid, confronto che però nel femminile è piuttosto sbilanciato in favore del Barcellona. L’andata del derby di Londra si giocherà all’Emirates Stadium, lo stesso stadio dell’Arsenal maschile, dove da quest’anno la squadra femminile gioca tutte le partite. Il ritorno sarà mercoledì 1 aprile in casa del Chelsea. Come tutte le partite della Champions League femminile, in Italia sarà trasmessa su Disney+.

L’Arsenal è la squadra che ha vinto la scorsa Champions League, battendo in finale il fortissimo Barcellona; il Chelsea ha vinto la scorsa Women’s Super League senza mai perdere, e vincendo 19 partite su 22: era il sesto titolo consecutivo nel campionato inglese. Delle 23 giocatrici che vinsero gli Europei con l’Inghilterra la scorsa estate, 6 giocano nel Chelsea e 5 nell’Arsenal (più una in prestito al Brighton), tra cui le tre più forti attaccanti inglesi: Alessia Russo, Chloe Kelly e Bethany Mead.

Alessia Russo parla del derby di Champions League

Entrambe le squadre sono in buona forma. L’Arsenal ha appena recuperato Kelly da un infortunio e arriva da nove vittorie consecutive. Nell’ultima, in Super League, ha battuto 5-0 il West Ham, mentre in Champions League, dove era arrivata quinta nella fase campionato, ha battuto il Leuven 4-0 all’andata e 3-1 al ritorno dei playoff.

Il Chelsea ha pareggiato l’ultima partita di campionato, ma prima di quella ne aveva vinte cinque di fila, nonostante alcuni infortuni soprattutto in difesa. Il 15 marzo ha battuto 2-0 il Manchester United nella finale di League Cup, una delle due coppe nazionali inglesi. In Champions League non ha dovuto giocare i playoff: è arrivato infatti terzo nella fase campionato, dove ha vinto 4 partite (tra cui una per 6-0 contro la Roma) e ne ha pareggiate 2, una delle quali in casa del Barcellona.

Le calciatrici del Chelsea festeggiano la League Cup vinta di recente contro il Manchester United

Sono tre anni di fila che il Chelsea arriva in semifinale di Champions League, e poi viene eliminato. È una squadra molto esperta e internazionale, con diverse calciatrici statunitensi e scandinave, ed è allenata dalla francese Sonia Bompastor, la prima donna a vincere la Champions League sia da calciatrice sia da allenatrice, in entrambi i casi con il Lione. L’Arsenal è l’unica squadra inglese ad aver vinto la Champions League femminile: oltre all’anno scorso, ci riuscì nel 2007, quando ancora la finale si giocava su andata e ritorno.

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