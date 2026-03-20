NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati
  • Sport
  • Venerdì 20 marzo 2026

Conegliano e Scandicci andranno di nuovo alle finali di Champions League

Si giocheranno la vittoria del torneo femminile di pallavolo con due squadre turche, dopo averne eliminate altre due

Le giocatrici di Scandicci contro il Fenerbahce (CEV Champions League)
Le giocatrici di Scandicci contro il Fenerbahce (CEV Champions League)

L’Imoco Volley Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci si sono qualificate alle final four della Champions League femminile di pallavolo, il principale torneo europeo. Lo scorso anno si erano affrontate in finale (vinse Conegliano) e qualche mese fa si sono incontrate di nuovo nella finale del Mondiale per club, con la rivincita di Scandicci.

Le finali si giocheranno il 2 e il 3 maggio tutte nella stessa sede, a Istanbul, su partita secca: in semifinale Conegliano affronterà il VakifBank e Scandicci l’Eczacibasi, due squadre turche. Le ultime 20 edizioni della Champions League sono state vinte 11 volte da una squadra italiana e 8 da una turca, del resto.

Ai quarti di finale Conegliano ha eliminato lo Zeren Ankara battendolo 3-0 all’andata in trasferta e perdendo 3-2 in casa, dopo aver però vinto i primi due set, e quindi dopo aver già ottenuto la qualificazione. Conegliano ha vinto le ultime due edizioni della Champions League, e proverà a farlo per la terza volta consecutiva, cosa che non succede dal 1983 quando ci riuscì la squadra sovietica Uraločka (di Ekaterinburg). È l’ottava volta in 11 partecipazioni che Conegliano arriva tra le prime 4 squadre del torneo.

Un attacco dell’opposta di Conegliano Isabelle Haak contro Ankara (CEV Champions League)

È stata più dura per Scandicci contro il Fenerbahce, squadra in cui giocano l’alzatrice italiana Alessia Orro e l’opposta cubana naturalizzata turca Melissa Vargas. Dopo la vittoria per 3-0 all’andata, mercoledì pomeriggio in Turchia Scandicci ha perso 3-1, facendosi rimontare un cospicuo vantaggio nel quarto set.

È stato quindi necessario il golden set, un set extra in cui si arriva a 15, che si gioca in caso di risultato speculare tra andata e ritorno (le vittorie per 3-0 e 3-1, col fatto che danno entrambe 3 punti, sono equiparate). Alla fine Scandicci ha vinto 15-13 al golden set, con l’ultimo punto messo a segno da un’eccezionale Ekaterina Antropova: l’opposta italiana ha fatto 30 punti, compresi ben 7 ace, cioè punti diretti dalla battuta.

L’ultimo punto di Antropova

L’altra squadra italiana presente ai quarti, Milano, ha perso 3-2 sia all’andata che al ritorno contro il VakifBank, forse la miglior squadra turca, in cui gioca la fenomenale schiacciatrice russa Marina Markova. A Istanbul Milano ha perso 15-12 al tie break: per qualificarsi avrebbe dovuto vincere quello e il successivo golden set.

Alle final four di Istanbul ci saranno quindi 2 squadre italiane e 2 turche, tutte e quattro però allenate da allenatori italiani: Daniele Santarelli a Conegliano, Marco Gaspari a Scandicci, Giovanni Guidetti al VakifBank e Giulio Bregoli all’Eczacibasi.

Tag: champions league pallavolo-conegliano-pallavolo-scandicci

Consigliati

ALTRE STORIE