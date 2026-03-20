Conegliano e Scandicci andranno di nuovo alle finali di Champions League

L’Imoco Volley Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci si sono qualificate alle final four della Champions League femminile di pallavolo, il principale torneo europeo. Lo scorso anno si erano affrontate in finale (vinse Conegliano) e qualche mese fa si sono incontrate di nuovo nella finale del Mondiale per club, con la rivincita di Scandicci.

Le finali si giocheranno il 2 e il 3 maggio tutte nella stessa sede, a Istanbul, su partita secca: in semifinale Conegliano affronterà il VakifBank e Scandicci l’Eczacibasi, due squadre turche. Le ultime 20 edizioni della Champions League sono state vinte 11 volte da una squadra italiana e 8 da una turca, del resto.

Ai quarti di finale Conegliano ha eliminato lo Zeren Ankara battendolo 3-0 all’andata in trasferta e perdendo 3-2 in casa, dopo aver però vinto i primi due set, e quindi dopo aver già ottenuto la qualificazione. Conegliano ha vinto le ultime due edizioni della Champions League, e proverà a farlo per la terza volta consecutiva, cosa che non succede dal 1983 quando ci riuscì la squadra sovietica Uraločka (di Ekaterinburg). È l’ottava volta in 11 partecipazioni che Conegliano arriva tra le prime 4 squadre del torneo.

È stata più dura per Scandicci contro il Fenerbahce, squadra in cui giocano l’alzatrice italiana Alessia Orro e l’opposta cubana naturalizzata turca Melissa Vargas. Dopo la vittoria per 3-0 all’andata, mercoledì pomeriggio in Turchia Scandicci ha perso 3-1, facendosi rimontare un cospicuo vantaggio nel quarto set.

È stato quindi necessario il golden set, un set extra in cui si arriva a 15, che si gioca in caso di risultato speculare tra andata e ritorno (le vittorie per 3-0 e 3-1, col fatto che danno entrambe 3 punti, sono equiparate). Alla fine Scandicci ha vinto 15-13 al golden set, con l’ultimo punto messo a segno da un’eccezionale Ekaterina Antropova: l’opposta italiana ha fatto 30 punti, compresi ben 7 ace, cioè punti diretti dalla battuta.

L’ultimo punto di Antropova

L’altra squadra italiana presente ai quarti, Milano, ha perso 3-2 sia all’andata che al ritorno contro il VakifBank, forse la miglior squadra turca, in cui gioca la fenomenale schiacciatrice russa Marina Markova. A Istanbul Milano ha perso 15-12 al tie break: per qualificarsi avrebbe dovuto vincere quello e il successivo golden set.

Alle final four di Istanbul ci saranno quindi 2 squadre italiane e 2 turche, tutte e quattro però allenate da allenatori italiani: Daniele Santarelli a Conegliano, Marco Gaspari a Scandicci, Giovanni Guidetti al VakifBank e Giulio Bregoli all’Eczacibasi.