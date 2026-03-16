Qualche ricordo dalle Paralimpiadi invernali

Nonostante le polemiche con cui erano iniziate, le Paralimpiadi di Milano Cortina sono state seguite, competitive e – come capita spesso – molto suggestive. È merito delle storie degli atleti e degli aspetti curiosi e inusuali che riguardano i loro sport e le peculiarità con cui li affrontano. Dopotutto non è una cosa da tutti i giorni vedere un atleta scendere a oltre cento chilometri orari su un monoscì. Alcuni di questi momenti sono nelle foto qui sotto. Tra gli altri ci sono Milo – la mascotte delle Paralimpiadi, un ermellino che usa la coda al posto della zampa mancante – e l’enorme palla-di-neve souvenir comparsa durante l’apprezzata cerimonia di chiusura di domenica, a Cortina.