La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1

Il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, in Cina. Era dal 2006 – con Giancarlo Fisichella in Malesia – che un pilota italiano non vinceva una gara in Formula 1. Antonelli ha 19 anni e sabato era diventato il pilota più giovane di sempre a ottenere una pole position; il più giovane vincitore di un Gran Premio rimane invece Max Verstappen, che ci riuscì a 18 anni.

Antonelli è partito subito bene ed è rimasto in testa di fatto per tutta la gara, controllando la situazione con grande personalità e sfruttando la velocità della Mercedes, che in queste prime gare è sembrata di gran lunga l’auto migliore. La settimana scorsa, a Melbourne, aveva vinto l’altro pilota della Mercedes, George Russell (vincitore anche della sprint race di sabato in Cina). Antonelli ha approfittato anche del fatto che intorno a metà gara le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell si sono sfidate per diversi giri tra sorpassi e controsorpassi, rallentandosi.

Kimi Antonelli è di Bologna e ha esordito lo scorso anno in Formula 1. Ci è arrivato con un percorso abbastanza eccezionale che ha aumentato fin da subito le aspettative nei suoi confronti, tant’è che una delle parole più usate dai media italiani per descriverlo è stata, appunto, “predestinato”. Nella sua prima stagione aveva ottenuto due terzi posti come miglior risultato. In questa, grazie alla maggior esperienza e soprattutto a un’auto migliore, sta già dimostrando di poter fare molto di più.

È stata una buona gara per le due Ferrari, che sono arrivate alla fine terza con Lewis Hamilton, al primo podio da quando è alla Ferrari, e quarta con Charles Leclerc. I due si sono sorpassati diverse volte, gareggiando in modo aggressivo, e in generale la Ferrari ha fatto vedere di essere per il momento l’unica scuderia in grado quantomeno di insidiare la Mercedes, pur rimanendo parecchio indietro.

Le due McLaren invece, che lo scorso anno dominarono il Mondiale, in modo abbastanza clamoroso non sono nemmeno partite nel Gran Premio di Cina, a causa di un guasto alla centralina. Il pilota della Red Bull Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, non ha concluso la gara.