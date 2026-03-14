Le Ferrari sono arrivate seconda e terza nella sprint race che precede il Gran Premio di Cina

Si è tenuta in Cina, sul circuito di Shanghai, la prima sprint race della stagione di Formula 1: i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, dietro al pilota della Mercedes George Russell, che ha vinto la gara.

La sprint race è la mini-gara che precede alcuni Gran Premi e che assegna alcuni punti a chi si classifica tra il primo (8 punti) e l’ottavo posto (1 punto). Nei primi giri Hamilton era riuscito anche a portarsi in testa. Come nel primo Gran Premio di Melbourne della scorsa settimana, la Mercedes ha dimostrato per il momento di essere la migliore scuderia, quella che più di tutte ha azzeccato le scelte strategiche sull’auto (l’altro pilota, l’italiano Kimi Antonelli, è arrivato quinto, anche a causa di una penalizzazione di 10 secondi).

La Ferrari però ha fatto vedere di potersela giocare, per ora meglio di altre scuderie come McLaren e Red Bull. Oggi ci saranno anche le qualifiche per il Gran Premio vero e proprio, che si tiene domenica mattina (alle 8 italiane).