Il pilota italiano Kimi Antonelli è diventato il più giovane di sempre a ottenere la pole position in Formula 1

Sabato mattina il pilota della Mercedes Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position durante le qualifiche per il Gran Premio di Shanghai, in Cina, che si terrà domenica mattina alle 8 (ora italiana). Antonelli ha compiuto 19 anni lo scorso agosto e diventerà il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a partire in pole position: ha superato il record del tedesco Sebastian Vettel (che aveva 21 anni quando ottenne la sua prima pole position). Sarà anche il primo pilota italiano in pole position in 17 anni, dopo Giancarlo Fisichella nel 2009.

Nelle qualifiche in Cina Antonelli ha preceduto il suo compagno alla Mercedes, George Russell, e poi le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Come nel caso del Gran Premio di Melbourne e della sprint race di Shanghai, le gerarchie sembrano piuttosto chiare in questo inizio di stagione: la Mercedes è l’auto più veloce, poi c’è la Ferrari e poi la McLaren (quinte e seste in qualifica). Max Verstappen della Red Bull partirà invece solo in ottava posizione.