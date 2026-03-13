Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard alle Paralimpiadi di Milano Cortina
Lo snowboarder italiano Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nel banked slalom alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, per la categoria SB-UL (di cui fanno parte gli atleti con una disabilità fisica agli arti superiori). È il quarto oro per l’Italia in queste Paralimpiadi, e il secondo nello snowboard. Emanuel Perathoner aveva già vinto un oro – in modo nettissimo, peraltro – domenica scorsa nello snowboard cross, che in sostanza è una gara di velocità.
Nel banked slalom, invece, gli atleti devono scendere nel minor tempo possibile lungo un percorso tortuoso e si gareggia una persona alla volta. Ci sono due manche e, per la classifica finale, viene preso in considerazione il migliore dei due tempi.
Jacopo Luchini ha 35 anni ed è nato con una aplasia (cioè un mancato sviluppo) della mano sinistra. In carriera aveva già vinto la Coppa del Mondo e alcune medaglie d’oro ai Mondiali. Non era però mai riuscito a vincere una medaglia alle Paralimpiadi: nel 2018, a PyeongChang, non raggiunse il podio per soli due centesimi; e nel 2022 a Pechino arrivò quinto nel banked slalom e sesto nello snowboard cross.