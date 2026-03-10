Chiara Mazzel ha vinto l’argento alle Paralimpiadi: è la sua terza medaglia su tre gare

La sciatrice italiana Chiara Mazzel, 29 anni, ha vinto la medaglia d’argento nella combinata di sci alpino nella categoria vision impaired. Per Mazzel è la terza medaglia su tre gare in queste Paralimpiadi. La gara è stata vinta dall’austriaca Veronika Aigner, finora grande rivale di Mazzel nelle prime tre gare di sci alpino vision impaired.

Mazzel ha 29 anni, è ipovedente dai 18 anni a causa di un glaucoma: «è come se vedessi dal forellino della cannuccia di un succo di frutta», ha detto. Alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi è stata la portabandiera dell’Italia. Con lei ha gareggiato – e vinto quindi altrettante medaglie – la sua guida Nicola Cotti Cottini.

Iniziò a sciare da bambina e iniziò a fare sci paralimpico dopo averne seguito le gare alle Paralimpiadi del 2018. H raccontato che nelle prime gare prendeva «addirittura un minuto di distacco» dalle avversarie, ma ora è una delle migliori sciatrici paralimpiche al mondo.

Debuttò alle Paralimpiadi del 2022, ma ha detto: «Ho capito che potevo raggiungere dei buoni obiettivi con la prima medaglia, ai Mondiali di Espot in Spagna, nel 2023».

La combinata è una gara su due manche: nella prima si è gareggiato nel Super-G (una specialità veloce) e nella seconda nello slalom speciale (la specialità più tecnica dello sci alpino). Il tempo finale è la somma dei due, tenendo conto – così come nelle altre gare paralimpiche di sci alpino – del tempo fattorizzato (il tempo ottenuto modificando quello effettivo in base a un coefficiente relativo al grado di disabilità).