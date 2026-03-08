Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Valerio Valentini spiega perché non è normale che il ministro della Difesa Guido Crosetto viaggi da anni senza scorta; Antonio Russo racconta Umberto Eco e la sua filosofia, dopo dieci anni dalla sua morte, periodo in cui aveva chiesto che non venissero fatti convegni su di lui; e Emanuele Menietti legge un articolo su come gli insetti sopravvivano all’inverno, senza farsi vedere.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Non è normale che il ministro Crosetto viaggi da anni senza scorta

Dice lui stesso che da tre anni non la usa quando si muove per questioni private, ed è un grosso problema

Ora possiamo parlare di Umberto Eco

Prima di morire chiese che per dieci anni non si facessero convegni su di lui, e nel frattempo molte sue riflessioni sono diventate ancora più utili per leggere il presente

Che fine fanno gli insetti d’inverno

Grandi storie di minuscoli animali, che ogni anno superano la loro prova più impegnativa: sopravvivere al gelo