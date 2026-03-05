Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem, che nell’ultimo anno aveva coordinato e diretto le criticatissime operazioni anti-immigrazione volute dal presidente. È la prima segretaria della sua amministrazione a essere licenziata. Sarà sostituita da Markwayne Mullin, senatore dell’Oklahoma, a partire dal 31 marzo.

Già alcune ore prima dell’annuncio erano circolate voci di un suo possibile licenziamento: Trump sarebbe rimasto molto scontento delle cose dette mercoledì da Noem in un’udienza alla Camera dei rappresentanti. Noem era stata criticata anche dai parlamentari del Partito Repubblicano (quello suo e di Trump) riguardo a un ricco contratto pubblicitario assegnato dal suo dipartimento in maniera poco trasparente, e aveva coinvolto Trump dicendo che ne era a conoscenza anche lui. Aveva inoltre dato risposte vaghe e insoddisfacenti riguardo alla gestione dell’uccisione a gennaio di due manifestanti da parte di agenti del suo dipartimento, durante le grandi proteste in Minnesota contro le operazioni anti-immigrazione.

Trump ha annunciato il licenziamento sul social network Truth: ha ringraziato Noem e ha detto che le sarà assegnato un ruolo di nuova creazione, quello di “inviata speciale per lo Scudo delle Americhe”, un’iniziativa in materia di sicurezza e difesa che riguarda anche l’America latina.

Kristi Noem è nata il 30 novembre del 1971 a Watertown, nel South Dakota, ed è cresciuta nel ranch della sua famiglia poco lontano da lì: ha sempre dato grande importanza alle sue origini negli Stati Uniti rurali. A 19 anni vinse un concorso di bellezza locale – il South Dakota Snow Queen – e poi si iscrisse all’università, che abbandonò. Nel 2007 fu eletta deputata al parlamento statale del South Dakota, carica che ricoprì fino al 2011, quando fu eletta al Congresso: restò in carica fino al 2019 e nel frattempo si laureò in scienze politiche. Tra il 2019 e il 2025 è stata governatrice del South Dakota.

In aggiornamento