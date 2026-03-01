Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Valeria Sforzini racconta com’era e com’è oggi il quartiere milanese di Rogoredo, molto discusso per via di due omicidi ma anche per la vicinanza allo stadio usato per le Olimpiadi, e sempre a proposito di Olimpiadi Riccardo Trabattoni spiega l’eccezionalità dell’atleta cinese Eileen Gu. Passati quattro anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, invece, Eugenio Cau racconta come la Russia stia cominciando a sentire la guerra.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Cos’era e cos’è oggi Rogoredo

Cioè il quartiere di Milano di cui si è più parlato nelle ultime settimane, per via delle Olimpiadi ma anche di due fatti di cronaca

Eileen Gu nello sci acrobatico e oltre

Nessuno ha vinto più di lei; ma i suoi guadagni, e i motivi per cui ne parliamo, sono soprattutto fuori dallo sport

La Russia sta cominciando a sentire la guerra

Dopo quattro anni, l’obiettivo del regime di schermare la popolazione dalle sue conseguenze è sempre più difficile da sostenere