Foto e vincitori dei premi BAFTA
“Una battaglia dopo l'altra” è stato il film più premiato, mentre il miglior attore è stato molto inaspettato
Domenica sera alla Royal Festival Hall di Londra, nel Regno Unito, si è tenuta la 79esima cerimonia di consegna dei BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che però sono rivolti alle produzioni di tutto il mondo, e tradizionalmente anticipano gli Oscar). Il premio più sorprendente della serata è stato quello per il miglior attore: i due favoriti erano Timothée Chalamet (per Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (per Una battaglia dopo l’altra), ma è stato vinto da Robert Aramayo per I Swear, un film indipendente sulla vera storia di John Davidson, un attivista per i diritti delle persone con la sindrome di Tourette. Aramayo ha 33 anni e ha vinto anche il premio come miglior attore esordiente.
Il film più premiato è stato Una battaglia dopo l’altra, con sei premi tra cui quello per il miglior film, quello per la miglior regia a Paul Thomas Anderson e quello per il miglior attore non protagonista a Sean Penn. Marty Supreme è stato il film col maggior scarto tra il numero di candidature (11) e il numero di premi vinti: zero. Hamnet di Chloé Zhao ha vinto il premio per il miglior film britannico e quello per la miglior attrice protagonista a Jessie Buckley. I peccatori ha vinto tre premi e così anche Frankenstein.
I vincitori dei premi BAFTA del 2026:
Miglior film – Una battaglia dopo l’altra
Miglior film britannico – Hamnet
Miglior esordio britannico – My Father’s Shadow
Miglior film in lingua non inglese – Sentimental Value
Miglior documentario – Mr. Nobody Against Putin
Miglior film d’animazione – Zootropolis 2
Miglior film per bambini e famiglie – Boong
Miglior regia – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Miglior sceneggiatura originale – Ryan Coogler per I peccatori
Miglior sceneggiatura non originale – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Miglior attrice protagonista – Jessie Buckley per Hamnet
Miglior attore protagonista – Robert Aramayo per I Swear
Miglior attrice non protagonista – Wunmi Mosaku per I peccatori
Miglior attore non protagonista – Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra
Miglior casting – I Swear
Miglior fotografia – Una battaglia dopo l’altra
Migliori costumi – Frankenstein
Miglior scenografia – Frankenstein
Miglior montaggio – Una battaglia dopo l’altra
Miglior trucco e acconciatura – Frankenstein
Miglior colonna sonora – I peccatori
Miglior sonoro – F1
Migliori effetti speciali e visivi – Avatar: Fuoco e cenere
Miglior cortometraggio britannico d’animazione – Two Black Boys in Paradise
Miglior cortometraggio britannico live action – This Is Endometriosis
EE Rising Star (miglior esordiente) – Robert Aramayo per I Swear