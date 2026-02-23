Foto e vincitori dei premi BAFTA

Domenica sera alla Royal Festival Hall di Londra, nel Regno Unito, si è tenuta la 79esima cerimonia di consegna dei BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che però sono rivolti alle produzioni di tutto il mondo, e tradizionalmente anticipano gli Oscar). Il premio più sorprendente della serata è stato quello per il miglior attore: i due favoriti erano Timothée Chalamet (per Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (per Una battaglia dopo l’altra), ma è stato vinto da Robert Aramayo per I Swear, un film indipendente sulla vera storia di John Davidson, un attivista per i diritti delle persone con la sindrome di Tourette. Aramayo ha 33 anni e ha vinto anche il premio come miglior attore esordiente.

Il film più premiato è stato Una battaglia dopo l’altra, con sei premi tra cui quello per il miglior film, quello per la miglior regia a Paul Thomas Anderson e quello per il miglior attore non protagonista a Sean Penn. Marty Supreme è stato il film col maggior scarto tra il numero di candidature (11) e il numero di premi vinti: zero. Hamnet di Chloé Zhao ha vinto il premio per il miglior film britannico e quello per la miglior attrice protagonista a Jessie Buckley. I peccatori ha vinto tre premi e così anche Frankenstein.

I vincitori dei premi BAFTA del 2026:

Miglior film – Una battaglia dopo l’altra

Miglior film britannico – Hamnet

Miglior esordio britannico – My Father’s Shadow

Miglior film in lingua non inglese – Sentimental Value

Miglior documentario – Mr. Nobody Against Putin

Miglior film d’animazione – Zootropolis 2

Miglior film per bambini e famiglie – Boong

Miglior regia – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Miglior sceneggiatura originale – Ryan Coogler per I peccatori

Miglior sceneggiatura non originale – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Miglior attrice protagonista – Jessie Buckley per Hamnet

Miglior attore protagonista – Robert Aramayo per I Swear

Miglior attrice non protagonista – Wunmi Mosaku per I peccatori

Miglior attore non protagonista – Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra

Miglior casting – I Swear

Miglior fotografia – Una battaglia dopo l’altra

Migliori costumi – Frankenstein

Miglior scenografia – Frankenstein

Miglior montaggio – Una battaglia dopo l’altra

Miglior trucco e acconciatura – Frankenstein

Miglior colonna sonora – I peccatori

Miglior sonoro – F1

Migliori effetti speciali e visivi – Avatar: Fuoco e cenere

Miglior cortometraggio britannico d’animazione – Two Black Boys in Paradise

Miglior cortometraggio britannico live action – This Is Endometriosis

EE Rising Star (miglior esordiente) – Robert Aramayo per I Swear