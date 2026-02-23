NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Foto e vincitori dei premi BAFTA

“Una battaglia dopo l'altra” è stato il film più premiato, mentre il miglior attore è stato molto inaspettato

Il cast di Una battaglia dopo l'altra (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
Le
altre
foto
Il cast di Una battaglia dopo l'altra (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

Domenica sera alla Royal Festival Hall di Londra, nel Regno Unito, si è tenuta la 79esima cerimonia di consegna dei BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che però sono rivolti alle produzioni di tutto il mondo, e tradizionalmente anticipano gli Oscar). Il premio più sorprendente della serata è stato quello per il miglior attore: i due favoriti erano Timothée Chalamet (per Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (per Una battaglia dopo l’altra), ma è stato vinto da Robert Aramayo per I Swear, un film indipendente sulla vera storia di John Davidson, un attivista per i diritti delle persone con la sindrome di Tourette. Aramayo ha 33 anni e ha vinto anche il premio come miglior attore esordiente.

Il film più premiato è stato Una battaglia dopo l’altra, con sei premi tra cui quello per il miglior film, quello per la miglior regia a Paul Thomas Anderson e quello per il miglior attore non protagonista a Sean Penn. Marty Supreme è stato il film col maggior scarto tra il numero di candidature (11) e il numero di premi vinti: zero. Hamnet di Chloé Zhao ha vinto il premio per il miglior film britannico e quello per la miglior attrice protagonista a Jessie Buckley. I peccatori ha vinto tre premi e così anche Frankenstein.

I vincitori dei premi BAFTA del 2026:

Miglior filmUna battaglia dopo l’altra
Miglior film britannicoHamnet
Miglior esordio britannicoMy Father’s Shadow
Miglior film in lingua non ingleseSentimental Value
Miglior documentarioMr. Nobody Against Putin
Miglior film d’animazione Zootropolis 2
Miglior film per bambini e famiglieBoong
Miglior regia – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Miglior sceneggiatura originale – Ryan Coogler per I peccatori
Miglior sceneggiatura non originale – Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Miglior attrice protagonista – Jessie Buckley per Hamnet
Miglior attore protagonista – Robert Aramayo per I Swear
Miglior attrice non protagonista – Wunmi Mosaku per I peccatori
Miglior attore non protagonista – Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra
Miglior castingI Swear
Miglior fotografiaUna battaglia dopo l’altra
Migliori costumiFrankenstein
Miglior scenografiaFrankenstein
Miglior montaggioUna battaglia dopo l’altra
Miglior trucco e acconciaturaFrankenstein
Miglior colonna sonoraI peccatori
Miglior sonoroF1
Migliori effetti speciali e visiviAvatar: Fuoco e cenere
Miglior cortometraggio britannico d’animazioneTwo Black Boys in Paradise
Miglior cortometraggio britannico live actionThis Is Endometriosis
EE Rising Star (miglior esordiente) – Robert Aramayo per I Swear

Tag: bafta-bafta 2026-cinema-film

Consigliati

ALTRE STORIE