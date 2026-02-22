Cose da sapere sulla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Domenica è l’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e in serata ci sarà la cerimonia di chiusura, l’evento che determina la conclusione ufficiale di queste Olimpiadi. La cerimonia inizierà alle 20:30 all’Arena di Verona, uno dei più grandi anfiteatri d’Italia, costruito dai romani attorno alla metà del I secolo dopo Cristo, oggi utilizzato per concerti, festival e spettacoli. Verona sarà quindi l’ottava città ad ospitare un evento di queste Olimpiadi diffuse, dopo Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Anterselva.

I momenti più importanti, almeno per la parte di protocollo olimpico, saranno soprattutto tre. La sfilata degli atleti, per la quale l’Italia ha scelto come portabandiera Lisa Vittozzi, vincitrice del primo oro olimpico di sempre del biathlon italiano, e il pattinatore di velocità Davide Ghiotto, che ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre. Lo spegnimento del braciere olimpico, che in questo caso sono due – uno a Milano e uno a Cortina – e verranno spenti in contemporanea. Il passaggio della bandiera olimpica al prossimo paese ospitante, ovvero la Francia, visto che le Olimpiadi invernali del 2030 sono state assegnate alle Alpi francesi.

Ci saranno inoltre coreografie, musica e altri momenti di intrattenimento: il tema scelto per la serata è “Bellezza in azione”. Tra gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia di chiusura ci sono il ballerino Roberto Bolle, il cantante Achille Lauro, il deejay e produttore musicale Gabry Ponte e l’attrice Benedetta Porcaroli. Ci saranno anche altri artisti, che però non sono ancora stati rivelati.

La cerimonia durerà circa 2 ore e mezza e includerà anche la premiazione della gara femminile dei 50 chilometri di sci di fondo, che è uno dei cinque eventi che assegnano delle medaglie nell’ultimo giorno di gare, insieme al bob a quattro maschile, l’halfpipe di sci acrobatico femminile (che ieri è stato rinviato per maltempo), la finale di curling femminile e la finale di hockey maschile.

Alla cerimonia sarà presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre non dovrebbe esserci il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che inizialmente aveva detto di voler vedere dal vivo anche la finale maschile di hockey (in cui gli Stati Uniti giocheranno contro il Canada). Trump dovrebbe aver rinunciato a seguito della decisione di venerdì della Corte suprema statunitense, che ha definito illegali i dazi che lui stesso ha imposto negli ultimi a moltissimi paesi.