Il primo oro olimpico di sempre per l’Italia nel biathlon

Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nella gara a inseguimento del biathlon, la prima di sempre per un’atleta italiana in questa disciplina.

Vittozzi partiva quinta, dopo il piazzamento nella gara sprint, ed è riuscita a vincere con un’eccezionale rimonta e con una prova perfetta al poligono (ha colpito 20 bersagli su 20, senza sbagliare nemmeno un tiro).

La sua gara è stata vicina alla perfezione: è riuscita a recuperare i 37 secondi di svantaggio che aveva dalla norvegese Maren Kirkeeide alla partenza. Kirkeeide ha vinto l’argento, mentre la finlandese Suvi Minkkinen è arrivata terza.

Vittozzi ha 31 anni, è alla sua terza Olimpiade e alla sua terza medaglia, la prima d’oro. Aveva già vinto un bronzo ai Giochi di Pyeongchang nel 2018 e un argento la scorsa settimana, entrambi nella staffetta mista. La gara a inseguimento era quella in cui era tornata alla vittoria in una gara di Coppa del Mondo a fine 2025.

Prima di quella vittoria, Vittozzi non vinceva dal marzo 2024 (anno in cui tra le altre cose aveva vinto la Coppa del Mondo), avendo passato praticamente un’intera stagione senza gareggiare.

Per l’Italia è stata la terza medaglia in meno di un’ora, dopo quella d’oro di Federica Brignone nello slalom gigante e quella d’argento di Lorenzo Sommariva e Michela Moioli nello snowboard cross a squadre. E la quarta della giornata, dato che in mattinata Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino sono arrivati terzi nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo.

Il Post segue tutto quello che succede alle Olimpiadi in questo liveblog.