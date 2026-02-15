La seconda medaglia d’oro di Federica Brignone in queste Olimpiadi
Nello slalom gigante, dopo un'altra gara dominata
Tre giorni dopo l’inaspettato oro nel Super G, la sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto anche la gara di slalom gigante a Cortina, diventando la prima sciatrice italiana di sempre a vincere due medaglie d’oro nelle stesse Olimpiadi (l’unico italiano a riuscirci era stato Alberto Tomba a Nagano 1998). È un successo straordinario, arrivato dieci mesi dopo il grave infortunio che aveva subito alla gamba sinistra, che dimostra la forza e il talento di Brignone.
Lo slalom gigante è la specialità prediletta da Brignone, oltre che la più completa dello sci alpino. Si svolge su due manche: Brignone era già in testa dopo la prima manche, e nella seconda si è confermata, vincendo con 62 centesimi di vantaggio su Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, seconde a pari merito. Lara Della Mea è arrivata quarta.
Brignone ha 35 anni e negli ultimi due ha ottenuto una serie di vittorie piuttosto eccezionali. Solo dal 2025 in poi, pur saltando dieci mesi di gare, ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento ai Mondiali, una Coppa del mondo generale di sci alpino e ora queste due medaglie d’oro olimpiche. In precedenza aveva vinto altre tre medaglie olimpiche, un argento e due bronzi.