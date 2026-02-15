La seconda medaglia d’oro di Federica Brignone in queste Olimpiadi

Tre giorni dopo l’inaspettato oro nel Super G, la sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto anche la gara di slalom gigante a Cortina, diventando la prima sciatrice italiana di sempre a vincere due medaglie d’oro nelle stesse Olimpiadi (l’unico italiano a riuscirci era stato Alberto Tomba a Nagano 1998). È un successo straordinario, arrivato dieci mesi dopo il grave infortunio che aveva subito alla gamba sinistra, che dimostra la forza e il talento di Brignone.

Lo slalom gigante è la specialità prediletta da Brignone, oltre che la più completa dello sci alpino. Si svolge su due manche: Brignone era già in testa dopo la prima manche, e nella seconda si è confermata, vincendo con 62 centesimi di vantaggio su Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, seconde a pari merito. Lara Della Mea è arrivata quarta.

Brignone ha 35 anni e negli ultimi due ha ottenuto una serie di vittorie piuttosto eccezionali. Solo dal 2025 in poi, pur saltando dieci mesi di gare, ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento ai Mondiali, una Coppa del mondo generale di sci alpino e ora queste due medaglie d’oro olimpiche. In precedenza aveva vinto altre tre medaglie olimpiche, un argento e due bronzi.