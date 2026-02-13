Il video della CIA per reclutare nuove spie in Cina

Giovedì la CIA, la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero, ha pubblicato sul proprio profilo YouTube un video con l’obiettivo di reclutare nuove spie tra militari e funzionari dell’esercito cinese. Il video, in cinese, fa leva sulle accuse di corruzione che negli ultimi anni sono state usate dal regime del presidente Xi Jinping per giustificare l’epurazione di molti generali e dirigenti: un processo enorme che ha praticamente azzerato la leadership militare del paese per ragioni non del tutto chiare e con conseguenze ancora difficili da decifrare.

– Ascolta anche: Non è un buon momento per essere un generale cinese, la puntata di Globo con Simone Dossi

Il video mostra un anonimo funzionario cinese che decide di contattare la CIA perché stanco della corruzione dell’esercito. Lo si vede partecipare a una riunione, e intanto una voce fuori campo spiega le sue lamentele: per esempio che l’unica cosa che interessa ai dirigenti della Cina è «fare i propri interessi», e di non volere che i propri figli crescano in un ambiente così.

Il video finisce con il logo della CIA, e con lo stesso funzionario che invita a collaborare con l’agenzia, puntando sul senso di responsabilità nei confronti degli altri cinesi, e quindi di difendere il proprio paese da «leader corrotti».

Non è il primo video che la CIA pubblica sui propri profili social con l’obiettivo di reclutare nuove spie in Cina: lo scorso anno ne erano stati diffusi altri due. Il regime cinese li aveva molto criticati e li aveva definiti una «provocazione politica».

In Cina il governo esercita un controllo molto rigido su Internet e sull’accesso di vari siti, tra cui YouTube, che non è raggiungibile dall’interno del paese. Nella descrizione del video la CIA ha comunque segnalato il link a un altro suo video che contiene le istruzioni per aggirare la censura del regime, per esempio usando una VPN, cioè un software per nascondere le comunicazioni su internet e per permettere di navigare come se ci si trovasse in un altro paese. Un funzionario della CIA ha raccontato al New York Times che, nonostante i blocchi del governo, queste campagne sono piuttosto efficaci.