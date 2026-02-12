La seconda medaglia d’oro in pochi giorni di Francesca Lollobrigida

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’oro nella gara dei 5.000 metri di pattinaggio di velocità: per lei è la seconda medaglia d’oro in queste Olimpiadi, dato che sabato aveva vinto anche la gara dei 3.000 metri. La prestazione di Lollobrigida è particolarmente notevole perché fino all’inizio delle Olimpiadi aveva avuto una stagione un po’ negativa a causa di una lunga infezione virale, e non sembrava in grado di competere tra le migliori in questi Giochi.

Diversamente dalla medaglia vinta sabato quando non era tra le favorite, in questa gara Lollobrigida era tra le atlete più quotate, dato che è campionessa mondiale nei 5.000 metri: è stata quindi capace di reggere la pressione e di fare una prestazione migliore di tutte le altre atlete.

Lollobrigida ha vinto con un tempo di 6 minuti, 46 secondi e 17 centesimi, con un vantaggio di appena 0,10 secondi sulla nederlandese Merel Conijn, che è arrivata seconda, e di 0,17 secondi sulla norvegese Ragne Wiklund, che è arrivata terza. Questa è la sesta medaglia d’oro in queste Olimpiadi per l’Italia, che in totale ne ha ottenute 15, avendo vinto anche due medaglie d’argento e sette di bronzo.

Il pattinaggio di velocità, o speed skating, è la disciplina in cui si gareggia pattinando su una pista lunga 400 metri, e vince chi ci mette meno degli altri a percorrere la distanza di gara (in questo caso 5.000 metri). È una gara a tempo e in cui si corre quasi sempre due alla volta (ma solo per comodità organizzativa e ben distanziati: è come se si fosse soli, insomma). Le partecipanti alla gara erano 12.