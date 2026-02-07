La medaglia d’oro inaspettata di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha vinto a sorpresa la medaglia d’oro nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali: ha staccato di parecchio le avversarie e stabilito il nuovo record olimpico, con un tempo di 3 minuti, 54 secondi e 28 centesimi (abbassando di oltre 2 secondi il record precedente, un risultato notevole). Seconda e terza sono arrivate la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Valerie Maltais.

Lollobrigida è una delle pattinatrici italiane più forti e vincenti, ma è un risultato inaspettato perché fin qui aveva avuto una stagione molto negativa e non era mai stata competitiva per i primi posti, a causa di un’infezione virale.

Il pattinaggio di velocità, o speed skating, è la disciplina in cui si gareggia pattinando su una pista lunga 400 metri, e vince chi ci mette meno degli altri a percorrere la distanza di gara (in questo caso 3.000 metri). È una gara a tempo e in cui si corre quasi sempre due alla volta (ma solo per comodità organizzativa e ben distanziati: è come se si fosse soli, insomma). Le partecipanti alla gara erano 20 in tutto.

Per Lollobrigida, che proprio oggi compie 35 anni, è la prima medaglia d’oro olimpica: prima d’ora aveva vinto l’argento nei 3.000 metri e il bronzo nella “mass start” (quella in cui si parte tutti assieme), entrambi a Pechino 2022. È anche la campionessa del mondo in carica nei 5.000 metri, la gara su cui si pensava avrebbe puntato a queste Olimpiadi. Oggi invece ha fatto una gara eccezionale, ha battuto il suo record personale e diverse avversarie più quotate.

Lollobrigida è pronipote della nota attrice Gina Lollobrigia, morta nel 2023.