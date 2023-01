È morta Gina Lollobrigida, una delle più celebri attrici italiane di sempre: aveva 95 anni. Diventata famosa negli anni Cinquanta per film come Pane, amore e fantasia (1953) – nel quale interpretava una ragazza soprannominata “Bersagliera”, che le rimase attaccato – e La provinciale (1953), recitò nei film di alcuni dei più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli a Pietro Germi, ed ebbe anche una fortunata carriera internazionale lavorando con registi come John Huston, che la diresse in Il tesoro dell’Africa (1953) e Robert Z. Leonard, in La donna più bella del mondo (1955). Per le sue interpretazioni vinse diversi premi, tra cui un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento.

Lollobrigida era nata a Subiaco, in provincia di Roma, nel 1927. Frequentò l’Accademia di belle arti a Roma e cominciò a recitare già piuttosto giovane: a 17 anni, nel 1944, interpretò il ruolo di Corinna nella commedia Santarellina di Eduardo Scarpetta, uno dei più importanti commediografi italiani del Novecento. Negli anni Cinquanta cominciò ad acquisire una certa notorietà in Italia, diventando nel frattempo molto famosa in Francia dopo aver recitato nel film Fanfan la Tulipe, del regista Christian-Jaque.

In Italia raggiunse l’apice con Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, per cui vinse un Nastro d’argento e fu candidata al BAFTA, il prestigioso premio del cinema britannico. Partecipò anche al sequel, Pane, amore e gelosia del 1955, ma rifiutò poi di recitare nel terzo film della serie, venendo rimpiazzata da Sophia Loren. In quegli anni cominciò a recitare in moltissime produzioni internazionali, specialmente hollywoodiane.

Nel 2018 le fu anche dedicata una stella nella Walk of Fame a Hollywood, il celebre marciapiede di Los Angeles in cui sono incastonate quasi 3mila stelle a cinque punte che celebrano i personaggi considerati importanti per la storia dello spettacolo statunitense. Dopo essersi ritirata dalle scene come attrice, negli anni Settanta iniziò una carriera da fotografa e scultrice: di quegli anni è celebre una sua intervista al leader rivoluzionario cubano Fidel Castro del 1973.