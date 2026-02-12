I vincitori dell’oro per la danza sul ghiaccio hanno due brutte storie

Mercoledì, alle Olimpiadi invernali, i pattinatori francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron hanno vinto l’oro nella danza sul ghiaccio, una disciplina di coppia che rientra nella categoria del pattinaggio di figura. I due si sono fatti particolarmente notare, oltre che per la riuscita del loro programma, anche perché avevano cominciato a pattinare insieme da poco, a marzo dell’anno scorso, cosa abbastanza rara a questi livelli.

Il motivo è che, per via di due brutte storie che li hanno coinvolti, entrambi si erano trovati senza un partner con cui gareggiare quando mancava poco tempo per prepararsi alle Olimpiadi. Addirittura Beaudry, che fino a poco tempo fa era nella squadra olimpica canadese, ha ottenuto nel 2025 la cittadinanza francese proprio per poter gareggiare con la Francia alle Olimpiadi.

Il mese scorso Cizeron è stato accusato dalla sua ex partner sportiva Gabriella Papadakis — con cui aveva vinto l’oro alle Olimpiadi del 2022 — di aver instaurato una relazione molto squilibrata, in cui lei si sentiva sotto il suo controllo. In un libro autobiografico uscito poche settimane fa Papadakis lo ha descritto come «controllante ed esigente» e ha raccontato che Cizeron l’avrebbe ricattata dopo che lei gli aveva detto di voler rendere pubblica una violenza sessuale subita da un ex allenatore.

I due pattinavano insieme da quando erano piccoli e nel dicembre del 2022, alcuni mesi dopo la vittoria alle Olimpiadi, avevano annunciato di voler prendere una pausa. Nel 2024 avevano detto che non avrebbero più lavorato insieme.

Cizeron ha commentato subito le frasi che lo riguardavano all’interno del libro definendole diffamatorie, e ha diffidato Papadakis. Dopo la pubblicazione del libro lei ha perso il ruolo di commentatrice delle Olimpiadi per l’emittente televisiva statunitense NBC. Secondo NBC il libro creava un «evidente conflitto di interessi».

Le parole di Papadakis hanno avuto un certo impatto anche perché nella danza sul ghiaccio la condotta degli atleti è fondamentale. Come ha spiegato Kate Walsh, regista della docuserie Netflix Glitter & Gold : La danza su ghiaccio, «questo sport si basa sulla costruzione di relazioni», non solo tra i partner, ma anche con allenatori e «persino con i giudici». Visto che è una disciplina in cui le impressioni soggettive dei giudici contano molto, gli atleti «sanno che non verranno giudicati solo per ciò che fanno sul ghiaccio, ma devono anche essere consapevoli della loro immagine pubblica fuori».

La vicenda in cui è coinvolta Beaudry invece è cominciata nel 2023 dopo che il suo allora compagno di coppia e fidanzato, Nikolaj Soerensen, era stato denunciato per stupro all’ufficio del Commissario per l’integrità nello sport (OSIC) del Canada da un’ex atleta (il cui nome non è mai stato divulgato per ragioni di privacy). La donna aveva raccontato di essere stata stuprata da lui durante una festa nel 2012 ad Hartford, in Connecticut, e di aver provato a opporsi e respingerlo senza riuscirci.

L’OSIC aveva aperto un’indagine sulla condotta di Soerensen e nell’ottobre del 2024 la federazione di pattinaggio di figura canadese lo aveva sospeso da tutte le competizioni ufficiali per sei anni. Nel giugno del 2025 la decisione è stata annullata dal centro canadese per la risoluzione delle controversie sportive. La decisione è stata ribaltata perché al tempo dei fatti denunciati Soerensen non era ancora cittadino canadese pertanto l’OSIC non aveva l’autorità legale per espellerlo o sanzionarlo.

Beaudry in questi anni ha sempre difeso il suo compagno. Nel documentario Glitter & Gold: Ice Dancing, uscito poco prima delle Olimpiadi, Beaudry si era espressa sulla vicenda dicendo che l’impatto dell’espulsione di Soerensen non era stato solo molto difficile perché non potevano più pattinare insieme, ma anche perché la vicenda riguardava la loro integrità: «Conosco il mio fidanzato al 100 per cento e rimaniamo uniti insieme».

Lo scorso 6 febbraio, pochi giorni dopo l’uscita del documentario su Netflix, la donna che aveva denunciato Soerensen ha commentato le parole di Beaudry con USA Today Sports sostenendo che il fatto che una campionessa olimpica si pronunci contro la testimonianza di una donna che denuncia uno stupro «rafforza ulteriormente la cultura del silenzio nel pattinaggio artistico». A Beaudry è stato chiesto di commentare ulteriormente questa dichiarazione ma ha preferito non rispondere.