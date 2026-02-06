A Mosca c’è stato un tentato omicidio contro un importante generale dell’intelligence russa

Il generale dell’intelligence russa Vladimir Alekseev è stato ferito gravemente a Mosca venerdì mattina. Secondo quanto scritto dai media russi, sarebbe stato colpito ripetutamente alla schiena con un’arma da fuoco, e al momento è ricoverato. Non si sa chi sia responsabile dell’attacco.

Alekseev è il vicedirettore del GRU, il principale corpo di intelligence militare dell’esercito russo. In passato era stato coinvolto anche nella guerra civile in Siria (dove la Russia sosteneva il dittatore Bashar al Assad) e nella riorganizzazione del gruppo di mercenari Wagner dopo la sua rivolta fallita contro il regime russo nel 2023.