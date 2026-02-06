Jack Black adesso fa il protagonista di blockbuster

Fino al 2017 Jack Black era un attore molto noto e amato, ma non aveva mai incassato tanto. Poi, a cinquant’anni, recitò per la prima volta in un franchise che non fosse d’animazione (sarebbero i film fatti in serie, con prequel e sequel): era Jumanji – Benvenuti nella giungla, e fu un successo enorme. Da lì è cambiata la sua carriera.

Si può essere attori affermati nel sistema hollywoodiano anche senza partecipare a film che incassano molto, ma non si accede a ruoli da protagonisti o a film importanti senza averne fatto almeno qualcuno in carriera. Black quei ruoli li aveva avuti solo in Kung Fu Panda, in cui doppia il panda protagonista Po. Per questo era sempre stato considerato incapace di attirare da solo il pubblico in sala, e quindi destinato a essere protagonista soltanto in film piccoli, e spalla in quelli maggiori.

La partecipazione a Jumanji invece è stata il punto di arrivo di un tentativo di cambiare la sua immagine iniziato negli anni Dieci, che lo ha portato da attore di culto di commedie per adulti ad attore di blockbuster per ragazzi o bambini. Al punto che oggi, per la prima volta nella sua vita, Jack Black è considerato uno degli attori più richiesti di Hollywood. L’uscita questa settimana di Anaconda, il reboot del film di serie B del 1997 su un anaconda gigante, è un nuovo tentativo in questa direzione: affermarlo come il più importante attore contemporaneo di film per famiglie.

La sua carriera era iniziata diversamente. Per tutti gli anni Novanta Black era stato una comparsa o un attore da ruoli piccoli, quasi un caratterista. Compariva ad esempio in Waterworld, Mars Attacks! o Demolition Man, senza che molti lo avessero notato. La prima svolta arrivò alla fine di quel decennio, grazie a Tim Robbins, che lo prese nel falso documentario Bob Roberts, grazie a cui entrò nella serie di sketch della HBO Mr. Show, in cui mostrò un buon talento comico. In quel programma conobbe anche Kyle Gass, con cui formò un duo musicale comico chiamato Tenacious D.

Fu mostrando queste capacità comiche e musicali che entrò nel cast dell’adattamento di Alta fedeltà del 2000, in cui è uno dei colleghi del protagonista nel negozio di dischi. Alla fine del film, a sorpresa, cantava benissimo. E sempre per il suo legame con la musica fu scelto da Richard Linklater come protagonista del film del 2003 School of Rock.

A detta di Jack Black stesso, quello è il film che gli ha cambiato la vita. Fu una commedia per famiglie di buon successo, in cui era proprio la sua interpretazione a fare la differenza. La parte era quella di un chitarrista fallito che si finge professore di musica in una scuola elementare privata. Invece di insegnare la solita musica che si insegna a scuola però, si presenta con la chitarra elettrica per insegnare il rock. In quel film venne creato il “personaggio Jack Black”, un perdente sfortunato ma con una grande tenacia e una passione incontenibile, personaggio che poi ha interpretato spesso. School of Rock fu così importante per lui che due anni dopo venne scelto come co-protagonista di un film molto grande, il King Kong che Peter Jackson girò dopo il grande successo di Il Signore degli Anelli.

Avendo l’ambizione di una carriera completa, quindi anche drammatica, fece molti film di tipo diverso, non solo quelli comici. Due esempi sono il film romantico L’amore non va in vacanza del 2006, in cui non è un personaggio di contorno simpatico ma parte della storia d’amore principale, o Il matrimonio di mia sorella di Noah Baumbach con Nicole Kidman, del 2007. Quelli erano anche gli anni in cui fece Tenacious D e il destino del rock, il più riuscito dei film sul suo progetto musicale, con il quale intanto aveva fatto uscire diversi dischi. Tutto questo però non portò mai a una popolarità del tipo che giustifica ruoli protagonisti in grandi film, anche perché l’unico che fece, King Kong, non fu ben ricevuto. Anche perché, per gli standard dell’epoca e dei blockbuster, Jack Black non aveva il fisico del protagonista, ma quello della spalla.

E infatti in quel periodo era la carriera da doppiatore quella che gli dava i ruoli più importanti. I suoi film pensati per un pubblico di ventenni o trentenni (come Be Kind Rewind di Michel Gondry o Nacho Libre) erano invece operazioni indipendenti di medio incasso. Proprio il successo crescente dei film Kung Fu Panda, però, cominciò a suggerire che forse il suo pubblico principale era quello più giovane. Da quel momento cominciò ad affiancare ai ruoli di spalla o ai film indipendenti sempre più storie per ragazzi o bambini, come per esempio I fantastici viaggi di Gulliver, una partecipazione ai film di I Muppets, o il film Piccoli brividi (in cui interpreta l’autore dell’omonima serie di libri). Fu così che nel 2017 arrivò a Jumanji – Benvenuti nella giungla e nel 2019 al suo sequel.

Grazie a quei film e a un rinnovamento del suo personaggio, dei programmi a cui partecipava e della sua sua presenza online (aprì un canale YouTube di videogiochi che ha aggiornato per due anni), riuscì a creare per sé una nuova immagine. Non più il trentenne che non ha mai sfondato nella sua passione ma continua a crederci, ma il bambinone.

A questo si è unito il fatto che negli ultimi sei anni ha recitato in alcuni dei successi maggiori del cinema commerciale. Era il doppiatore di Bowser nel film animato Super Mario Bros. (ben più di un miliardo di incasso) ed è stato protagonista insieme a Jason Momoa di Un film Minecraft (poco meno di un miliardo). Quest’ultimo in particolare è stato un passaggio molto importante. Per come ragiona l’industria cinematografica americana, in Jumanji Black è parte di un cast più grande in cui Dwayne Johnson è l’attrattiva principale, quindi è considerato solo parzialmente responsabile del successo. In Un film Minecraft invece è l’attore principale, sullo stesso piano di Jason Momoa (un altro che al momento non è considerato di grande attrattiva) e quindi, insieme alla forza del videogioco da cui è tratto quel film, Black è stato considerato personalmente responsabile del successo. Senza contare che, intanto, nel 2024 è uscito anche un quarto film della serie Kung Fu Panda, con un incasso molto buono per essere un quarto capitolo.

Ora Jack Black viene premiato in quanto attore comico per ragazzi, gli è stato chiesto di presentare una puntata del programma Saturday Night Live per la prima volta dopo 20 anni, ed è a tutti gli effetti un attore da franchise. I suoi progetti futuri, non a caso, sono il prossimo film su Super Mario, il prossimo Jumanji e il prossimo Minecraft.