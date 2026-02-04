Foto di cani da gara

Quest’anno il Westminster Kennel Club Dog Show, la più importante mostra cinofila degli Stati Uniti, ha celebrato la sua 150esima edizione. L’evento si è svolto a New York e circa 3mila cani di decine di razze e varietà diverse sono stati valutati da una giuria di esperti che li ha giudicati in base alla loro bellezza e conformità agli standard della loro razza. La vincitrice del concorso è stata Penny, una dobermann di quattro anni, ma valeva la pena fotografare anche i tanti altri cani che hanno gareggiato, a cui è richiesta una notevole capacità di adattamento o sopportazione per esibirsi davanti a centinaia di persone, in mezzo a decine di altri cani, facendosi imbellettare e tenere per coda o orecchie. Sfogliando le foto dei giorni scorsi potreste imbattervi in razze meno note come i bedlington terrier o i kuvasz, ma anche nei nomi eccentrici con cui spesso vengono registrati i cani da esposizione: il cocker spaniel inglese Winelight Wine Dancer, il pointer Aspyre Cat Got Ur Tongue, o la carlina Petunia Pugdashian.