Foto di cani da gara
Quelli che hanno partecipato al Westminster Kennel Club Dog Show, la più importante mostra cinofila degli Stati Uniti
Quest’anno il Westminster Kennel Club Dog Show, la più importante mostra cinofila degli Stati Uniti, ha celebrato la sua 150esima edizione. L’evento si è svolto a New York e circa 3mila cani di decine di razze e varietà diverse sono stati valutati da una giuria di esperti che li ha giudicati in base alla loro bellezza e conformità agli standard della loro razza. La vincitrice del concorso è stata Penny, una dobermann di quattro anni, ma valeva la pena fotografare anche i tanti altri cani che hanno gareggiato, a cui è richiesta una notevole capacità di adattamento o sopportazione per esibirsi davanti a centinaia di persone, in mezzo a decine di altri cani, facendosi imbellettare e tenere per coda o orecchie. Sfogliando le foto dei giorni scorsi potreste imbattervi in razze meno note come i bedlington terrier o i kuvasz, ma anche nei nomi eccentrici con cui spesso vengono registrati i cani da esposizione: il cocker spaniel inglese Winelight Wine Dancer, il pointer Aspyre Cat Got Ur Tongue, o la carlina Petunia Pugdashian.