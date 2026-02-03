La sciatrice Lindsey Vonn ha detto che gareggerà alle Olimpiadi nonostante si sia rotta il legamento crociato del ginocchio sinistro

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn ha detto di essersi rotta il legamento crociato del ginocchio sinistro venerdì, ma che nonostante l’infortunio prenderà parte alle gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vonn si era infortunata venerdì scorso durante la discesa libera nella tappa di Coppa del Mondo di Crans-Montana, in Svizzera, ed era stata portata via in elicottero anche se era riuscita a raggiungere il traguardo sciando. La prima gara olimpica per Vonn sarà la discesa libera – una delle due specialità di gara in cui lei eccelle – prevista per domenica 8 febbraio, mentre il supergigante, l’altra specialità di gara in cui Vonn ha possibilità di vittoria, sarà giovedì 12 febbraio. Vonn ha detto che prenderà parte alle discese di prova per testare il ginocchio.

Vonn ha 41 anni ed è una delle sciatrici più forti e vincenti di sempre. Era tornata a gareggiare la scorsa stagione dopo più di cinque anni dalla sua precedente gara, avvenuta nel febbraio del 2019. In questa stagione era anche tornata a vincere, addirittura due volte: per questo prima dell’infortunio era considerata una delle favorite nelle gare di discesa libera e di supergigante alle Olimpiadi. Dal 2024 peraltro le è stata impiantata nel ginocchio destro una protesi di titanio, che le ha permesso di tornare a gareggiare nonostante la pesante usura subita dalle sue articolazioni nel corso della sua carriera.