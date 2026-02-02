I vincitori e le foto dei Grammy

Nella notte sono stati assegnati i Grammy, i più importanti premi dell’industria discografica statunitense. I Grammy si basano su una valutazione che tiene in grande considerazione sia i risultati di vendite sia la popolarità. Il premio per il miglior disco dell’anno lo ha vinto il cantante portoricano Bad Bunny, con Debí tirar más fotos: è il primo artista di lingua spagnola a vincere il premio per il miglior disco nelle 68 edizioni dei Grammy.

La cantante Billie Eilish ha vinto invece il premio per la miglior canzone dell’anno, con “Wildflower”, mentre Olivia Dean è stata premiata come migliore nuova artista. Tra gli altri premi: il rapper Kendrick Lamar ha vinto quello per la miglior registrazione e per il miglior disco rap, i Turnstile il premio per il miglior disco rock, e il film I peccatori (tra i favoriti agli Oscar) quello per la miglior colonna sonora.

I vincitori

Disco dell’anno: Bad Bunny – Debí tirar más fotos

Registrazione dell’anno: Kendrick Lamar with SZA – “Luther”

Miglior canzone: Billie Eilish – “Wildflower”

Miglior nuova artista: Olivia Dean

Miglior performance R&B: Kehlani – “Folded”

Miglior disco R&B: Leon Thomas – Mutt

Miglior disco vocal pop: Lady Gaga – Mayhem

Miglior performance rap: Clipse – “Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams)”

Miglior canzone scritta per un mezzo visivo: Huntr/x – “Golden” (per KPop: Demon Hunters)

Miglior album rap: Kendrick Lamar – GNX

Migliore canzone country: Tyler Childers – “Bitin’ List”

Miglior album rock: Turnstile – Never Enough

Miglior registrazione dance pop: Lady Gaga – “Abracadabra”

Miglior album dance/elettronico: FKA twigs – Eusexua

Miglior album di musica alternativa: The Cure – Songs of a Lost World

Miglior colonna sonora per media visivi: I peccatori (Sinners) – Ryan Coogler, Ludwig Göransson e Serena Göransson

Produttore dell’anno: Cirkut

L’elenco completo dei vincitori è sul sito dei Grammy