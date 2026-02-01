Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Valeria Sforzini indaga sul perché la raccolta degli abiti usati non funziona più; Antonella Serrecchia racconta i gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti; e Mariasole Lisciandro spiega perché il costo dei mutui sta aumentando.

Perché il costo dei mutui sta aumentando

È controintuitivo rispetto alle decisioni sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea, ed è probabile che le cose non miglioreranno a breve

I gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti

Lo stava facendo Alex Jeffrey Pretti poco prima di venire ucciso, e lo si fa da decenni proprio per documentare eventuali abusi

La raccolta degli abiti usati non funziona più

A causa del fast fashion e della differenziata le aziende che gestiscono i cassonetti hanno più costi che guadagni