Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti
Sul costo dei mutui che non scende, sulla raccolta degli abiti usati che non funziona più, e su quelli che filmano la polizia negli Stati Uniti
Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.
Questa settimana Valeria Sforzini indaga sul perché la raccolta degli abiti usati non funziona più; Antonella Serrecchia racconta i gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti; e Mariasole Lisciandro spiega perché il costo dei mutui sta aumentando.
Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.
Perché il costo dei mutui sta aumentando
È controintuitivo rispetto alle decisioni sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea, ed è probabile che le cose non miglioreranno a breve
I gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti
Lo stava facendo Alex Jeffrey Pretti poco prima di venire ucciso, e lo si fa da decenni proprio per documentare eventuali abusi
La raccolta degli abiti usati non funziona più
A causa del fast fashion e della differenziata le aziende che gestiscono i cassonetti hanno più costi che guadagni