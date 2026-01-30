È morta l’attrice Catherine O’Hara

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, attrice e doppiatrice statunitense nota in Italia soprattutto per aver interpretato Kate McCallister, cioè la mamma di Kevin, in Mamma, ho perso l’aereo e nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. La notizia è stata data dal suo manager, che ha detto che è morta dopo una «breve malattia».

O’Hara aveva iniziato a lavorare nel cinema negli anni Ottanta, un decennio in cui tra le altre cose collaborò anche con Martin Scorsese e Ron Howard. Nella sua carriera ha interpretato ruoli piccoli, ma molto riconoscibili: nel 1988 Tim Burton la scelse per la parte di Delia Deetz in Beetlejuice – Spiritello porcello, che poi interpretò anche nel sequel del 2024. La sua popolarità aumentò ulteriormente due anni dopo con Mamma, ho perso l’aereo, una delle commedie più famose degli anni Novanta: nel film era la madre di Kevin (Macaulay Culkin), il bambino protagonista del film. Tra il 2015 e il 2020 aveva interpretato Moira Rose nella serie tv Schitt’s Creek, vincendo un Emmy e un Golden Globe. Nel 2025 aveva interpretato Patty Leigh, la mentore del protagonista Matt Remick (Seth Rogen) in The Studio, e aveva avuto un ruolo anche nella seconda stagione di The Last of Us.