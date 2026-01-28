Lorenzo Musetti si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio

Il tennista italiano Lorenzo Musetti si è ritirato dai quarti di finale degli Australian Open (uno dei quattro tornei del Grande Slam, i principali nel tennis) per via di un infortunio alla coscia destra. Stava giocando contro il serbo Novak Djokovic (numero 4 nella classifica mondiale, mentre Musetti il numero 5) e aveva vinto nettamente i primi due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Aveva iniziato il terzo set perdendo due game e vincendone uno, ma dopo aver chiamato un time out per un problema alla coscia (e perso un altro game) ha deciso di ritirarsi.

Musetti ha 23 anni ed è da tempo considerato uno dei migliori tennisti della sua generazione, oltre a essere molto apprezzato per il suo gioco spettacolare. Dall’anno scorso ha aggiunto una certa concretezza ed efficacia al suo gioco ed è entrato stabilmente nei primi dieci della classifica mondiale, arrivando fino al quinto posto.

Prima di quest’anno agli Australian Open non aveva mai raggiunto risultati notevoli (era arrivato al massimo al terzo turno nel 2025) e non aveva mai giocato così bene: stava disputando un ottimo torneo e sembrava anche in un’ottima condizione fisica, come si era visto nella sua grande vittoria contro Taylor Fritz agli ottavi di finale.

Lo stesso Djokovic – che ha 38 anni e non aveva nemmeno giocato gli ottavi, vinti a tavolino – ha detto di essere stato «molto fortunato», che Musetti «ha giocato molto meglio» e che lui «era pronto a tornare a casa». E invece giocherà la semifinale contro il vincente del quarto di finale tra il campione in carica Jannik Sinner e il numero 8 al mondo Ben Shelton. Nonostante l’età, Djokovic è ancora un tennista molto competitivo: in carriera ha vinto 24 tornei del Grande Slam (un record assoluto) e nel 2025 è diventato il più vecchio tennista a raggiungere le semifinali in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.