Per la prima volta l’Italia avrà due tennisti tra i migliori cinque della classifica maschile mondiale

Sabato il tennista italiano Lorenzo Musetti ha battuto il russo Andrey Rublev in tre set (6-7, 7-5, 6-4) al torneo Atp 250 di Hong Kong, e si è qualificato per la finale. Con questo successo, Musetti da lunedì passerà dal settimo al quinto posto nella classifica maschile mondiale dei migliori tennisti. Per la prima volta ci saranno quindi due italiani tra i primi cinque: l’altro è Jannik Sinner, attualmente al numero 2 dietro allo spagnolo Carlos Alcaraz. La finale dell’Atp 250 di Hong Kong si terrà domenica mattina: Musetti giocherà contro il russo-kazako Aleksandr Bublik.