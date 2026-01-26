La notevole vittoria di Musetti contro Fritz agli Australian Open di tennis, in tre video

Nella notte tra domenica e lunedì il tennista italiano Lorenzo Musetti ha battuto 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) lo statunitense Taylor Fritz e si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open. In questo modo Musetti ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam: gli Australian Open erano l’ultimo che gli mancava. Musetti, che ora è il numero 5 del ranking mondiale, ha giocato in modo eccellente contro Fritz (numero 9, e molto forte sul cemento, la superficie su cui si giocava). Ha avuto quasi sempre il controllo della partita e ha messo in difficoltà il suo avversario in molti modi.

In un momento cruciale del secondo set, per esempio, ha vinto uno scambio prima difendendosi alla grande e poi mettendo a segno un eccezionale dritto lungolinea.

Musetti ha dato spettacolo, come quasi sempre gli capita: nel terzo set ha chiuso uno scambio grazie a un pallonetto fatto colpendo la palla in mezzo alle gambe, con il cosiddetto tweener (al quale Fritz ha provato, senza successo, a rispondere con un altro tweener).

Anche il match point è stato notevole. Musetti ha chiuso infatti la partita con una precisa palla corta fatta in smorzata di rovescio, una delle tante variazioni messe in campo contro Fritz.

Ai quarti di finale Musetti affronterà Novak Djokovic, che ha vinto per dieci volte gli Australian Open e che agli ottavi non ha dovuto giocare, grazie al ritiro per infortunio del suo avversario Jakub Mensík. Lunedì mattina intanto, in un altro degli ottavi di finale, Jannik Sinner ha battuto 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) il terzo italiano ancora in corsa, Luciano Darderi.