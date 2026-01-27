Greg Bovino e alcuni agenti federali lasceranno il Minnesota

Secondo tutti i principali giornali statunitensi, che citano loro fonti anomime dentro il governo, Greg Bovino lascerà il Minnesota martedì, insieme ad alcuni agenti federali che hanno partecipato alle contestate operazioni anti-immigrazione delle ultime settimane. Bovino è il comandante della Border Patrol degli Stati Uniti, la forza di polizia federale che si occupa di immigrazione e controllo dei confini. Di recente era stato criticato intensamente per avere più volte difeso le violenze degli agenti federali, che a Minneapolis hanno ucciso prima Renee Good e lo scorso fine settimana Alex Pretti, sostenendo poi versioni dei fatti smentite dai video e dalle ricostruzioni successive.

Bovino ha 55 anni e da trent’anni fa parte della Border Patrol, che spesso lavora in collaborazione con l’ICE, la più nota agenzia federale per il controllo dell’immigrazione. È previsto che nelle prossime ore Bovino verrà riassegnato al suo precedente incarico di supervisione del Border Patrol in California.

Intanto, in concomitanza con le notizie del trasferimento di Bovino, il presidente Trump ha detto che manderà in Minnesota Tom Homan, un funzionario che si occupa di immigrazione e che dovrà supervisionare le attività dell’ICE.

La nomina di Homan e il trasferimento di Bovino sono state decise dopo giorni di forti critiche nei confronti di Trump, negli Stati Uniti e all’estero, per le violente operazioni anti-immigrazione a Minneapolis e in altre città, soprattutto dopo l’omicidio di Pretti. Nelle ore precedenti alla decisione Trump aveva parlato al telefono con il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, e con il governatore del Minnesota, Tim Waltz, entrambi Democratici. Frey ha detto che nella telefonata Trump avrebbe convenuto con lui che la situazione attuale in città «non può continuare», senza però dare ulteriori dettagli su quali siano le intenzioni del presidente per l’immediato futuro delle operazioni di polizia in città.