  • Mondo
  • Sabato 24 gennaio 2026

Gli agenti dell’ICE hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis

Ci sono poche informazioni ma è la seconda volta: quella precedente avevano ucciso Renee Nicole Good

Un frame del video dell'uccisione in cui si vede l'uomo immobilizzato dagli agenti dell'ICE poco prima che gli sparino
Un frame del video dell'uccisione in cui si vede l'uomo immobilizzato dagli agenti dell'ICE poco prima che gli sparino (video da Facebook, verificato da NBC)

Sabato nel primo pomeriggio gli agenti dell’ICE, l’agenzia federale anti-immigrazione, hanno sparato e ucciso un’altra persona a Minneapolis, in Minnesota, dove da settimane sono in corso proteste spesso violente contro le attività dell’agenzia. Si sa ancora poco di quello che è successo, ma online stanno circolando alcuni video verificati che mostrano il momento dello scontro. Si vedono vari agenti dell’ICE che colpiscono violentemente un uomo a terra, poi si sentono degli spari e la persona a terra smette di muoversi. Secondo informazioni ottenute da Associated Press sarebbe un uomo di 51 anni.

È la seconda volta che gli agenti dell’ICE uccidono una persona a Minneapolis dall’inizio dell’anno: a inizio gennaio un agente dell’agenzia, Jonathan Ross, aveva sparato e ucciso Renee Nicole Good, una donna di 37 anni che stava partecipando a una manifestazione contro l’agenzia in città.

Lo scontro di sabato è avvenuto nella zona sud della città. Subito dopo si sono radunate circa 300 persone tra manifestanti e agenti delle forze dell’ordine, e la circolazione stradale è stata bloccata. I manifestanti stanno urlando contro gli agenti cori come «vergogna» o «andate a casa». Gli agenti stanno usando gas lacrimogeno e spray urticanti per disperdere la folla.

Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, a inizio 2025, l’ICE è diventata il principale strumento delle politiche anti-immigrati del presidente Donald Trump. I suoi agenti fanno rastrellamenti in molte città, per la maggior parte governate dai Democratici, per trovare, arrestare ed espellere presunti immigrati irregolari. Spesso usano metodi violenti e discriminatori: fermano, umiliano e ammanettano persone per strada senza un vero motivo. Ci sono stati evidenti casi di profilazione razziale, ossia la pratica di fermare le persone in base al colore della pelle o all’assenza di tratti caucasici. In risposta molti abitanti e attivisti – a Minneapolis e non solo – da settimane organizzano manifestazioni di protesta, che l’amministrazione Trump cerca di reprimere.

La questione sta creando anche uno scontro istituzionale tra il governo nazionale, Repubblicano, e le amministrazioni di Minneapolis e del Minnesota, entrambe democratiche. Il governatore dello stato, Tim Walz (noto soprattutto perché fu il candidato alla vicepresidenza di Kamala Harris alle ultime elezioni presidenziali) ha scritto su X che il Minnesota «ne ha avuto abbastanza» e ha chiesto all’amministrazione Trump di ritirare gli agenti.

– Leggi anche: Perché proprio in Minnesota?

