Gli agenti dell’ICE hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis

Sabato nel primo pomeriggio gli agenti dell’ICE, l’agenzia federale anti-immigrazione, hanno sparato e ucciso un’altra persona a Minneapolis, in Minnesota, dove da settimane sono in corso proteste spesso violente contro le attività dell’agenzia. Si sa ancora poco di quello che è successo, ma online stanno circolando alcuni video verificati che mostrano il momento dello scontro. Si vedono vari agenti dell’ICE che colpiscono violentemente un uomo a terra, poi si sentono degli spari e la persona a terra smette di muoversi. Secondo informazioni ottenute da Associated Press sarebbe un uomo di 51 anni.

È la seconda volta che gli agenti dell’ICE uccidono una persona a Minneapolis dall’inizio dell’anno: a inizio gennaio un agente dell’agenzia, Jonathan Ross, aveva sparato e ucciso Renee Nicole Good, una donna di 37 anni che stava partecipando a una manifestazione contro l’agenzia in città.

Lo scontro di sabato è avvenuto nella zona sud della città. Subito dopo si sono radunate circa 300 persone tra manifestanti e agenti delle forze dell’ordine, e la circolazione stradale è stata bloccata. I manifestanti stanno urlando contro gli agenti cori come «vergogna» o «andate a casa». Gli agenti stanno usando gas lacrimogeno e spray urticanti per disperdere la folla.

Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, a inizio 2025, l’ICE è diventata il principale strumento delle politiche anti-immigrati del presidente Donald Trump. I suoi agenti fanno rastrellamenti in molte città, per la maggior parte governate dai Democratici, per trovare, arrestare ed espellere presunti immigrati irregolari. Spesso usano metodi violenti e discriminatori: fermano, umiliano e ammanettano persone per strada senza un vero motivo. Ci sono stati evidenti casi di profilazione razziale, ossia la pratica di fermare le persone in base al colore della pelle o all’assenza di tratti caucasici. In risposta molti abitanti e attivisti – a Minneapolis e non solo – da settimane organizzano manifestazioni di protesta, che l’amministrazione Trump cerca di reprimere.

La questione sta creando anche uno scontro istituzionale tra il governo nazionale, Repubblicano, e le amministrazioni di Minneapolis e del Minnesota, entrambe democratiche. Il governatore dello stato, Tim Walz (noto soprattutto perché fu il candidato alla vicepresidenza di Kamala Harris alle ultime elezioni presidenziali) ha scritto su X che il Minnesota «ne ha avuto abbastanza» e ha chiesto all’amministrazione Trump di ritirare gli agenti.

