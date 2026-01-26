L’Unione Europea smetterà ufficialmente di comprare gas dalla Russia dal 2027

I paesi dell’Unione Europea hanno formalizzato la decisione di smettere di comprare gas dalla Russia a partire dal 2027 come ritorsione per l’invasione dell’Ucraina: lo hanno fatto con l’approvazione finale del provvedimento da parte del Consiglio dell’Unione Europea competente, dove sono rappresentati i 27 ministri dell’Energia dei paesi membri. È un passaggio molto importante perché la Russia è stata per anni il loro principale fornitore di gas, arrivando a coprire fino al 40 per cento della domanda dell’intera Unione Europea.

Il percorso per arrivare all’interruzione definitiva è stato molto complesso a livello politico, poiché i paesi europei avevano un diverso grado di dipendenza dal gas russo: l’Italia e la Germania erano tra i più dipendenti, per esempio, mentre la Francia tra i meno. Il risultato è stato che da quando è iniziata la guerra russa contro l’Ucraina nel 2022 l’importazione di gas russo è stata sì notevolmente ridotta, ma non del tutto interrotta.

L’accordo sulla cessazione definitiva entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, da cui si calcolano poi 6 settimane per la piena operatività. Prevede comunque un periodo di transizione per i contratti a lungo termine con partner russi: le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia saranno completamente vietate dall’1 gennaio del 2027, mentre c’è più tempo per terminare le forniture tramite gasdotti, che potranno continuare fino al 30 settembre del 2027. L’accordo prevede anche che entro l’1 marzo i paesi membri debbano elaborare un piano per la diversificazione delle fonti energetiche in previsione del 2027.