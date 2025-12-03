C’è un accordo per cessare le importazioni di gas russo in Europa entro il 2027

Il Consiglio dell’Unione Europea ha fatto sapere di aver trovato un accordo con il Parlamento Europeo per cessare le importazioni di gas russo in Europa entro il 2027. È una decisione molto rilevante perché la Russia è stata per anni il principale fornitore di gas per i paesi europei, arrivando a coprire fino al 40 per cento della domanda dell’intera Unione Europea. Da quando è iniziata la guerra russa contro l’Ucraina l’importazione di gas russo è stata notevolmente ridotta, anche se non del tutto interrotta.

Nel 2025 l’Unione Europea ha importato gas dalla Russia per quasi 10 miliardi di euro. L’accordo sulla cessazione definitiva, che dovrà essere ratificato dal Parlamento Europeo, prevede che i contratti a lungo termine per le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia saranno vietati dal 1° gennaio del 2027, e quelli per le importazioni di gas tramite gasdotti dal 30 settembre dello stesso anno. I contratti di fornitura a breve termine saranno invece vietati già dall’aprile del 2026 per il GNL, e dal giugno successivo per le importazioni tramite gasdotto.