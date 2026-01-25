Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Mariasole Lisciandro parla dell’indipendenza delle banche centrali, uno dei dogmi più importanti dell’economia moderna; Viola Stefanello dei creatori di contenuti che vendono corsi di seduzione online; e Ginevra Falciani degli effetti del blocco di Israele alle ong che operano a Gaza.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

L’indipendenza delle banche centrali esiste per un motivo

I sistematici attacchi di Trump alla FED stanno provando a smontare il dogma più importante dell’economia moderna

Trovate seducenti questi uomini?

I “pick up artist” dei social sono spesso derisi per i loro video spacconi e maschilisti, ma i corsi che offrono hanno un mercato

Il blocco di Israele alle ong che operano a Gaza sta già avendo i suoi effetti

Quattro organizzazioni umanitarie ci hanno descritto le loro ultime settimane, tra vecchi problemi e nuove incertezze