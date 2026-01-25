Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti
Sull'indipendenza delle banche centrali, sui creator che vendono corsi di seduzioni online e sul blocco di Israele alle ong che operano a Gaza
Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.
Questa settimana Mariasole Lisciandro parla dell’indipendenza delle banche centrali, uno dei dogmi più importanti dell’economia moderna; Viola Stefanello dei creatori di contenuti che vendono corsi di seduzione online; e Ginevra Falciani degli effetti del blocco di Israele alle ong che operano a Gaza.
Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.
L’indipendenza delle banche centrali esiste per un motivo
I sistematici attacchi di Trump alla FED stanno provando a smontare il dogma più importante dell’economia moderna
Trovate seducenti questi uomini?
I “pick up artist” dei social sono spesso derisi per i loro video spacconi e maschilisti, ma i corsi che offrono hanno un mercato
Il blocco di Israele alle ong che operano a Gaza sta già avendo i suoi effetti
Quattro organizzazioni umanitarie ci hanno descritto le loro ultime settimane, tra vecchi problemi e nuove incertezze