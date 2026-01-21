Il cessate il fuoco nel nordest della Siria è fragile

In Siria milizie alleate con il presidente siriano Ahmed al Sharaa hanno violato il cessate il fuoco di quattro giorni entrato in vigore martedì nel nord-est del paese, una zona controllata dai curdi. Era un accordo fragile e temporaneo, negoziato in attesa di uno più stabile, dopo che quello di domenica era stato subito interrotto dai combattimenti.

La situazione sul campo è piuttosto confusa. I combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (più note nell’acronimo inglese SDF) hanno riferito di attacchi da parte di gruppi armati non meglio identificati alla prigione di Al Aqtan a Raqqa, sulla città di Zarkan e sul più piccolo centro Tal Baroud, a sud di Hasakah, lungo la strada per Raqqa.

Degli attacchi ha parlato anche l’Osservatorio siriano per i diritti umani, ong con base nel Regno Unito che da anni segue quello che succede nel paese. L’Osservatorio ha scritto anche che nell’areaa di Hasakah alcune basi militari abbandonate dai curdi in ritirata nei giorni scorsi sono state saccheggiate, con armi e munizioni rubate. Il governo siriano non ha commentato.

Raqqa è la città che fino al 2017 era considerata la capitale dello Stato Islamico in Siria, e la sua prigione ospita combattenti dell’ISIS e loro familiari: la stabilità della regione passa soprattutto da questi luoghi, perché la loro liberazione genererebbe un grave problema di instabilità.

Finora le prigioni del nordest siriano (come anche il campo di Al Hol e la prigione di Al Shaddadi) erano state controllate dai curdi, ma in base all’accordo raggiunto domenica in teoria dovrebbero passare sotto il controllo dell’esercito siriano. Il governo di al Sharaa ha accusato i curdi di volerle utilizzare per negoziare accordi più favorevoli, abbandonandole senza permettere un passaggio di consegne sicuro, mentre le SDF accusano il governo di attaccare le prigioni.

L’accordo di domenica era stato effettivamente una resa per i curdi, che avevano accettato di cedere buona parte dei territori che controllavano da anni, incluse le province a maggioranza araba e più ricche di petrolio, come la stessa Raqqa, e di integrarsi nell’esercito siriano come semplici individui (e non come corpo a sé). In cambio avevano ottenuto alcuni riconoscimenti culturali e sociali, come il passaporto (che gli era stato negato per decenni dal vecchio regime degli Assad).

Ma con la fine del regime di Bashar al Assad e il passaggio al governo di al Sharaa i curdi hanno perso il sostegno degli Stati Uniti, che a lungo li avevano considerati alleati nella lotta contro il terrorismo islamista nella regione. Tom Barrack, l’inviato speciale degli Stati Uniti in Siria, ha scritto che il loro ruolo come principale forza anti-ISIS è «scaduto» e che ora è il governo di al Sharaa a dover prendere il controllo di quelle regioni.