I leader di Canada e Cina si sono incontrati per la prima volta in otto anni

Venerdì il primo ministro canadese Mark Carney è andato in visita ufficiale in Cina, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. È un incontro molto importante, il primo tra i leader dei due paesi in otto anni: l’ultima volta era stata nel 2017, quando l’allora primo ministro canadese Justin Trudeau era andato in visita a Pechino. Da allora i rapporti tra i due paesi erano molto peggiorati. Tutto era cominciato quando nel 2018 la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, fu arrestata in Canada su richiesta degli Stati Uniti, e la Cina incarcerò il diplomatico e analista Michael Kovrig e l’imprenditore Michael Spavor, per ritorsione. Nel 2022, inoltre, Trudeau accusò la Cina di aver cercato di infiltrarsi nel parlamento canadese, finanziando almeno undici candidati alle elezioni federali del 2019.

Carney, che ha preso il posto di Trudeau nel marzo del 2025, ha deciso di riprendere i rapporti con la Cina e avviare una nuova partnership, ma per ora non ne sono stati comunicati i dettagli. Il motivo della visita e della rinnovata collaborazione tra i due paesi ha a che fare soprattutto con le complicate relazioni del Canada con gli Stati Uniti, il suo principale partner commerciale: da quando Donald Trump è tornato alla presidenza degli Stati Uniti ha infatti avviato una politica molto aggressiva nei confronti del Canada, con dazi molto pesanti sulle merci canadesi.