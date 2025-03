Mark Carney ha vinto le primarie del Partito Liberale in Canada

Domenica Mark Carney ha ampiamente vinto le primarie del Partito Liberale in Canada: diventerà quindi il leader del partito e il suo candidato alle prossime elezioni, che si dovranno tenere entro ottobre ma è possibile che vengano anticipate in primavera. Erano ammessi al voto circa 400mila persone iscritte ai Liberali e hanno votato in più di 150mila, hanno detto dal partito. Prima dell’annuncio del vincitore il primo ministro in carica ed ex capo del partito Justin Trudeau ha tenuto un discorso accorato in cui ha detto di essere «dannatamente orgoglioso» di quanto fatto negli ultimi dieci anni, e con vari riferimenti alle scelte liberali in merito di diritti civili.

Carney ha 59 anni ed è stato governatore della Banca centrale canadese e di quella britannica, oltre che inviato speciale dell’ONU per il clima. La scelta di un nuovo leader si era resa necessaria in seguito alle dimissioni di Trudeau, da tempo molto impopolare. In questi mesi i Liberali, che stavano affrontando una crisi di consensi, hanno rimontato, anche a causa delle politiche aggressive del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che hanno portato molti canadesi a solidarizzare con Trudeau e hanno avuto un effetto negativo per i Conservatori.