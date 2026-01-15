María Corina Machado non sembra aver ottenuto molto dall’incontro con Donald Trump

La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado è stata ricevuta giovedì alla Casa Bianca da Donald Trump: l’incontro si è svolto a porte chiuse, è durato circa due ore e alla fine non ci sono stati commenti ufficiali. Il pranzo alla Casa Bianca non sembra aver cambiato la situazione di Machado, che è di fatto stata esclusa da questa fase di transizione in Venezuela dopo l’attacco statunitense e la cattura di Nicolás Maduro e di sua moglie.

Trump alcune ore prima dell’incontro aveva elogiato l’attuale presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez. In una conferenza stampa che si è svolta mentre Trump e Machado pranzavano, la portavoce Karoline Leavitt ha detto che il presidente non aveva cambiato idea sul fatto che Machado non avesse il sostegno e il rispetto necessari per guidare il paese. Leavitt ha detto che l’opinione espressa da Trump poche ore dopo la cattura di Maduro era una «valutazione realistica» basata sulle informazioni ricevute dai suoi consiglieri.

Machado è entrata alla Casa Bianca dalla porta ovest, e non quella principale riservata ai capi di stato e ai funzionari più importanti, la stampa non ha potuto presenziare all’incontro e non ci sono state nemmeno foto ufficiali. All’uscita Machado ha detto solo che l’incontro era andato «molto bene» e si è fermata a salutare alcuni sostenitori venezuelani.

Machado guida l’opposizione in Venezuela da anni e nel 2023 aveva largamente vinto le primarie per contendere a Maduro la presidenza: non le è poi stato permesso di partecipare a quelle elezioni. Il Nobel per la Pace con cui è stata premiata a ottobre sembrava certificare che fosse la principale alternativa democratica al regime, ma poi le cose sono andate diversamente.

Nei giorni precedenti all’incontro alla Casa Bianca, intervistata da Fox News, Machado aveva detto che avrebbe voluto dare il suo Nobel a Trump (anche se il premio non è ovviamente “trasferibile”), ma giovedì non si è parlato pubblicamente della questione. Machado aveva tentato così di tornare nelle grazie di Trump, ma non sembra che l’operazione abbia avuto successo.

La portavoce Leavitt ha detto invece che la presidente Rodríguez è «estremamente cooperativa e ha al momento risposto a tutte le richieste degli Stati Uniti». Nonostante sia stata a lungo vicepresidente di Maduro e una figura importante del regime, gli Stati Uniti ritengono che Rodríguez possa dare maggiori garanzie di una transizione tranquilla e senza eccessivi problemi. In un discorso al parlamento giovedì Rodríguez ha chiesto all’assemblea di approvare riforme del settore petrolifero che aprano il paese alle società straniere (e quindi statunitensi) e ha invitato tutti a «non avere paura della diplomazia».

– Leggi anche: María Corina Machado è rimasta fuori da tutto