Ora sappiamo con chi stava parlando Leonardo DiCaprio ai Golden Globe

Uno dei momenti più commentati dell’ultima edizione dei Golden Globe è stato quello in cui Leonardo DiCaprio, protagonista di Una battaglia dopo l’altra, il film che ha vinto più premi, parla con qualcuno imitandolo e deridendolo con una serie di espressioni e gesti degni di un attore con la sua carriera. Il video che lo riprende è stato condiviso dai profili ufficiali dei Golden Globe ed è diventato virale sui social: inizia con DiCaprio che indica una persona dall’altra parte della sala, si porta le dita agli occhi, dice qualcosa come «Ti ho visto con quella roba del k-pop» e va avanti diversi secondi.

Il tutto è avvenuto poco dopo la premiazione del film KPop Demon Hunters come miglior film d’animazione. Per un paio di giorni il video ha generato una certa curiosità anche perché non era chiaro a chi si stesse rivolgendo DiCaprio. Il dilemma è stato risolto dall’attrice Teyana Taylor, che ha recitato con DiCaprio in Una battaglia dopo l’altra, e che ha confermato di essere lei la persona che prendeva in giro.

Inizialmente, interpretando il labiale di DiCaprio, sembrava che lui la stesse prendendo in giro perché si era reso conto che Taylor pensava che “k-pop” fosse una persona, e si era guardata intorno cercando di capire chi fosse e applaudendo a qualcuno.

Tuttavia, intervistata dal programma Access Hollywood, Taylor ha detto di conoscere bene il film: «Credo che stessimo parlando di KPop Demon Hunters, perché ero molto felice per la vittoria: i miei figli adorano quel film. Stavo ballando per festeggiare la premiazione, e lui mi ha sorpresa proprio nel momento in cui mi stavo scatenando». Taylor aveva anche altri motivi per festeggiare, dato che ai Golden Globe ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista.

Inizialmente alcune testate avevano ipotizzato che la destinataria delle espressioni facciali di DiCaprio potesse essere Chase Infiniti, a sua volta nel cast di Una battaglia dopo l’altra: nel film interpreta Willa, la figlia dell’ex bombarolo Bob Ferguson (DiCaprio). Il sospetto era alimentato dal fatto che Infiniti è una fan accanita della musica k-pop, e in particolare degli NCT, uno dei gruppi più famosi.

DiCaprio era stato al centro di un altro momento della cerimonia di premiazione, quando la presentatrice Nikki Glaser aveva fatto ironia su una cosa che da anni si dice di lui, ovvero che abbia sempre avuto fidanzate con meno di trent’anni (DiCaprio ne ha 51). Glaser aveva concluso il discorso scusandosi e spiegando che il motivo per cui tutti fanno sempre questa battuta su di lui è che è troppo riservato e nessuno sa niente della sua vita privata. Per promuovere Una battaglia dopo l’altra DiCaprio si è in effetti fatto vedere molto più spesso del suo solito.

