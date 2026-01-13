È morto Scott Adams, autore del popolare fumetto “Dilbert”

È morto martedì a 68 anni Scott Adams, fumettista e autore della popolare striscia a fumetti Dilbert, che raccontava in modo divertito ed efficace la vita in ufficio in una grande azienda. Da molti anni le strisce di Dilbert sono pubblicate anche in Italia. La notizia della sua morte è stata annunciata dalla ex moglie. Qualche mese fa Adams aveva detto di soffrire di un cancro alla prostata.

Adams ideò la striscia umoristica Dilbert nel 1989: raccontava le avventure in ufficio dell’omonimo protagonista, dei suoi colleghi e del suo cane Dogbert. Nel corso degli anni è apparsa su migliaia di giornali e riviste, in 70 paesi e 25 lingue (in Italia su Linus), e tra il 1999 e il 2000 ne fu creata anche una serie animata.

Negli ultimi anni Adams si era molto avvicinato a posizioni di estrema destra e a teorie cospirazioniste, a volte apertamente razziste o sessiste. Cominciò a farlo soprattutto dal 2016, anno in cui sostenne la campagna elettorale del presidente Repubblicano Donald Trump, diventando via via sempre più estremista.

Nel 2018 lanciò Real Coffee With Scott Adams, un podcast quotidiano in cui commentava le notizie del giorno offrendo il suo punto di vista, spesso controverso. Fu per via di alcune posizioni razziste espresse nel podcast che a partire dal 2023 diversi importanti giornali statunitensi smisero di pubblicare le sue vignette, cui il Washington Post, il New York Times (nella sua versione cartacea internazionale) e USA Today, un gruppo che detiene centinaia di testate. Succesivamente Adams ha continuato a pubblicare Dilbert su Locals, una piattaforma online accessibile su abbonamento (con un titolo diverso, Dilbert Reborn).

Per le stesse ragioni perse anche vari progetti paralleli. Per esempio venne allontanato dalla Penguin Random House, la più grande casa editrice di libri al mondo, che sospese il progetto di pubblicare un suo libro di consigli umoristici per vivere meglio cambiando la prospettiva sulle cose, dal titolo Reframe Your Brain. Il libro uscì comunque, nel 2023, su auto-pubblicazione.

