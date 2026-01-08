Il governo venezuelano ha iniziato a liberare prigionieri politici stranieri

Il Venezuela ha iniziato a scarcerare alcuni prigionieri politici dopo che intorno alle 18, ora italiana, il presidente del parlamento venezuelano Jorge Rodríguez ha annunciato che il regime avrebbe scarcerato oggi «un numero importante» di prigionieri politici, sia venezuelani sia stranieri. Per ora si sa che sono stati liberati cinque prigionieri spagnoli, di cui uno ha la doppia cittadinanza (venezuelana e spagnola). Non si sa se saranno liberati italiani.

Rodríguez non ha detto quanti prigionieri saranno rilasciati, ma ha sostenuto che avverrà nelle prossime ore. Ha spiegato che è un gesto di distensione dopo l’attacco statunitense dello scorso fine settimana. È la prima liberazione di prigionieri politici dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti.

In Venezuela ci sono 806 prigionieri politici, secondo la ong Foro Penal, e tra loro c’è il cooperante italiano Alberto Trentini, in carcere da oltre un anno senza accuse. L’aggiornamento più recente di Foro Penal, del 5 gennaio, non teneva conto dei prigionieri stranieri, ma nell’ultimo che li includeva, del 29 dicembre, ne risultavano 86. In questi giorni il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva sostenuto che tra loro ci fossero «una ventina» di italiani. Per ora il ministero degli Esteri non conferma se gli italiani saranno tra i prigionieri liberati. Tra Natale e Capodanno il regime venezuelano aveva disposto la scarcerazione di quasi duecento persone.

L’autore dell’annuncio, Rodríguez, è un esponente importante del regime: è il fratello della nuova presidente ad interim, Delcy Rodríguez. Ha sostenuto che la decisione sia stata presa dal Venezuela in modo unilaterale e non come il risultato di qualche tipo di accordo o di pressioni straniere.