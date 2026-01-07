La Russia ha inviato una nave militare per proteggere la petroliera Bella 1, che gli Stati Uniti inseguono da settimane

La Russia ha inviato una sua nave militare per raggiungere, proteggere e scortare una petroliera che gli Stati Uniti stanno inseguendo da settimane. La petroliera si chiama Bella 1 e formalmente non ha una bandiera nazionale valida, anche se è ormai chiaro che appartiene proprio alla Russia. È sottoposta a sanzioni statunitensi per aver trasportato petrolio iraniano e nelle ultime settimane aveva navigato soprattutto al largo del Venezuela, per cercare di aggirare il blocco statunitense e caricare petrolio. La notizia è stata data al Wall Street Journal da un funzionario statunitense informato sull’operazione e rimasto anonimo.

Secondo i dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic, la petroliera sta navigando verso nordest nell’oceano Atlantico, tra Islanda e Gran Bretagna. Da lì potrebbe dirigersi verso il mar Baltico o circumnavigare la Scandinavia fino al porto artico russo di Murmansk.

La guardia costiera statunitense aveva fermato la Bella 1 nel mar dei Caraibi lo scorso 21 dicembre. La petroliera era partita dall’Iran, e stava navigando verso il Venezuela per caricare petrolio. Gli Stati Uniti avevano provato a bloccarla sostenendo di dover eseguire un mandato di sequestro, poiché l’imbarcazione non batteva una bandiera nazionale valida; la Bella 1 però aveva rifiutato di fermarsi e aveva ripreso la navigazione verso l’oceano Atlantico, dando inizio all’inseguimento.

Dopo qualche giorno l’equipaggio aveva tentato di ovviare alla situazione: prima aveva dipinto una bandiera russa sullo scafo, poi aveva dato un nuovo nome alla petroliera (“Marinera”) e lo aveva aggiunto al database ufficiale delle navi russe. La Russia aveva anche presentato una richiesta diplomatica formale agli Stati Uniti affinché interrompessero l’inseguimento.

