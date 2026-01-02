NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati
  • Mondo
  • Venerdì 2 gennaio 2026

Che posto è Crans-Montana

Il paese svizzero dell'incendio di capodanno è una località turistica famosa soprattutto per le gare sportive e per la vita notturna

Dal profilo Instagram del comune di Crans-Montana
Dal profilo Instagram del comune di Crans-Montana

Quello delle feste natalizie è tra periodi dell’anno in cui Crans-Montana (che si pronuncia “cran montanà”) è più popolata. Il paesino svizzero del cantone Vallese, dove nella notte di capodanno un incendio nel locale notturno Le Constellation ha ucciso 40 persone e ne ha ferite più di 100, è infatti una famosa località di montagna nota per il suo comprensorio sciistico, per il paesaggio scenografico, per le gare di sci e di golf, e per un turismo di lusso con prezzi un po’ più accessibili rispetto ad altri posti simili, come St. Moritz o Zermatt.

Dal profilo Instagram del comune di Crans-Montana

Crans-Montana è un paese di circa 10mila abitanti, con più di 30 alberghi, molte residenze in affitto, decine di locali e ristoranti. Deve la sua fortuna alla sua posizione, su un altipiano tra le Alpi che è piuttosto soleggiato rispetto alla media delle località montane in Svizzera. Per questa esposizione, tra Ottocento e Novecento divenne il luogo di diverse residenze per chi voleva trascorrere l’estate all’aria aperta, e anche di diversi luoghi di cura. Come racconta il sito del paese, la fondazione di Crans-Montana è fatta risalire al 1892, quando due amici inaugurarono l’Hotel du Parc, che è aperto ancora oggi ed è uno dei più lussuosi.

Il grande comprensorio sciistico è molto apprezzato per la sua rete di piste e i suoi panorami. In più rispetto ad altre località sciistiche svizzere rinomate il costo per l’accesso agli impianti non è troppo esoso: il prezzo dello skipass è di circa 85 euro al giorno, 50 euro meno dei 135 di Sankt Moritz. Per questo, anche se in passato ci andavano personaggi molto famosi come Jackie Kennedy, Alain Delon, e Roger Moore, ha in parte perso la sua reputazione di meta di élite, e oggi ha la fama di attrarre un turismo per certi versi più smodato e “volgare”.

Una sciatrice su una pista di Crans-Montana (EPA/CYRIL ZINGARO)

Crans-Montana è diventata nota anche all’estero grazie allo sport, visto che nelle sue piste si sono disputate e si disputano ancora importanti gare sciistiche. Qui si sono tenuti i campionati mondiali del 1987, ed è la sede storica delle prove di coppa del mondo. Quest’anno, il 30 e il 31 gennaio, sarà l’ultima tappa prima delle Olimpiadi invernali del cosiddetto circo bianco, l’insieme delle competizioni sciistiche della Federazione Internazionale Sci.

A Crans-Montana c’è poi il campo da golf più importante della Svizzera, e noto a livello internazionale perché qui ogni anno si svolge l’Omega European Masters, un importante torneo europeo di golf. Il Golf-Club Crans-sur-Sierre è particolarmente scenografico, perché circondato dalle vette delle Alpi svizzere.

Una partita dell’Omega European Masters, a Crans-Montana, nel 2017 (EPA/ALEXANDRA WEY)

A Crans-Montana si parla francese, e questa località anche nota per i formaggi, che vengono molto pubblicizzati nei negozi del centro. Secondo quanto dice il comitato locale del turismo circa il 60 per cento dei turisti sono svizzeri, e il resto si divide perlopiù tra francesi, tedeschi, belgi e nederlandesi. È frequentato anche da italiani, dato che il paese è piuttosto vicino al confine: dista solo tre ore di macchina da Milano e due da Aosta.

È anche una meta ambita da chi, oltre alle piste da sci, cerca vita notturna. Ci sono decine tra locali e discoteche, e tra i più famosi e frequentati c’è proprio Le Constellation, nel centro del paese. Da fuori ha l’aspetto di una baita, con i muri di pietre: dentro c’è il bar, al piano di sotto la discoteca con luci fluo, e una terrazza panoramica che d’inverno viene riscaldata. Quando non ci sono serate è un normale pub, con i classici schermi per vedere le partite. Ha prezzi più accessibili degli altri locali del paese e non fa pagare l’ingresso per la discoteca, il che lo rende un posto frequentato soprattutto da giovani. Ha una capienza di circa 300 persone.

L’esterno de Le Constellation, l’1 gennaio del 2026 (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP)

– Leggi anche: Identificare i morti di Crans-Montana è complicato

Tag: crans-montana-svizzera

Consigliati

ALTRE STORIE