Che posto è Crans-Montana

Quello delle feste natalizie è tra periodi dell’anno in cui Crans-Montana (che si pronuncia “cran montanà”) è più popolata. Il paesino svizzero del cantone Vallese, dove nella notte di capodanno un incendio nel locale notturno Le Constellation ha ucciso 40 persone e ne ha ferite più di 100, è infatti una famosa località di montagna nota per il suo comprensorio sciistico, per il paesaggio scenografico, per le gare di sci e di golf, e per un turismo di lusso con prezzi un po’ più accessibili rispetto ad altri posti simili, come St. Moritz o Zermatt.

Crans-Montana è un paese di circa 10mila abitanti, con più di 30 alberghi, molte residenze in affitto, decine di locali e ristoranti. Deve la sua fortuna alla sua posizione, su un altipiano tra le Alpi che è piuttosto soleggiato rispetto alla media delle località montane in Svizzera. Per questa esposizione, tra Ottocento e Novecento divenne il luogo di diverse residenze per chi voleva trascorrere l’estate all’aria aperta, e anche di diversi luoghi di cura. Come racconta il sito del paese, la fondazione di Crans-Montana è fatta risalire al 1892, quando due amici inaugurarono l’Hotel du Parc, che è aperto ancora oggi ed è uno dei più lussuosi.

Il grande comprensorio sciistico è molto apprezzato per la sua rete di piste e i suoi panorami. In più rispetto ad altre località sciistiche svizzere rinomate il costo per l’accesso agli impianti non è troppo esoso: il prezzo dello skipass è di circa 85 euro al giorno, 50 euro meno dei 135 di Sankt Moritz. Per questo, anche se in passato ci andavano personaggi molto famosi come Jackie Kennedy, Alain Delon, e Roger Moore, ha in parte perso la sua reputazione di meta di élite, e oggi ha la fama di attrarre un turismo per certi versi più smodato e “volgare”.

Crans-Montana è diventata nota anche all’estero grazie allo sport, visto che nelle sue piste si sono disputate e si disputano ancora importanti gare sciistiche. Qui si sono tenuti i campionati mondiali del 1987, ed è la sede storica delle prove di coppa del mondo. Quest’anno, il 30 e il 31 gennaio, sarà l’ultima tappa prima delle Olimpiadi invernali del cosiddetto circo bianco, l’insieme delle competizioni sciistiche della Federazione Internazionale Sci.

A Crans-Montana c’è poi il campo da golf più importante della Svizzera, e noto a livello internazionale perché qui ogni anno si svolge l’Omega European Masters, un importante torneo europeo di golf. Il Golf-Club Crans-sur-Sierre è particolarmente scenografico, perché circondato dalle vette delle Alpi svizzere.

A Crans-Montana si parla francese, e questa località anche nota per i formaggi, che vengono molto pubblicizzati nei negozi del centro. Secondo quanto dice il comitato locale del turismo circa il 60 per cento dei turisti sono svizzeri, e il resto si divide perlopiù tra francesi, tedeschi, belgi e nederlandesi. È frequentato anche da italiani, dato che il paese è piuttosto vicino al confine: dista solo tre ore di macchina da Milano e due da Aosta.

È anche una meta ambita da chi, oltre alle piste da sci, cerca vita notturna. Ci sono decine tra locali e discoteche, e tra i più famosi e frequentati c’è proprio Le Constellation, nel centro del paese. Da fuori ha l’aspetto di una baita, con i muri di pietre: dentro c’è il bar, al piano di sotto la discoteca con luci fluo, e una terrazza panoramica che d’inverno viene riscaldata. Quando non ci sono serate è un normale pub, con i classici schermi per vedere le partite. Ha prezzi più accessibili degli altri locali del paese e non fa pagare l’ingresso per la discoteca, il che lo rende un posto frequentato soprattutto da giovani. Ha una capienza di circa 300 persone.

