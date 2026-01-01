C’è stata un’esplosione in un bar a Crans-Montana, in Svizzera

Nella notte di Capodanno c’è stata un’esplosione in un bar a Crans-Montana, una nota località sciistica del canton Vallese, in Svizzera. La polizia ha detto che diverse persone sono morte e molte altre sono ferite. Dopo l’esplosione, avvenuta intorno all’1:30 nel seminterrato del locale, è divampato un incendio che ha distrutto il bar dove erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno.

Seguono aggiornamenti.