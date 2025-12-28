30 gran foto di Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, attrice e cantante di grande successo, famosissima tra gli anni Cinquanta e Settanta, è morta domenica a 91 anni. Da tempo era malata e soltanto nelle ultime settimane era stata ricoverata due volte in un ospedale privato a Tolone, nel sud della Francia.

La vita e la carriera di Brigitte Bardot sono sempre state sotto i riflettori: dal primo ruolo che la rese celebre, quello della ragazza disinibita e sfrontata di Piace a troppi, nel 1956, fino alle polemiche che l’hanno vista coinvolta in anni più recenti per la sua vicinanza all’estrema destra francese, alcune uscite omofobe e il suo appoggio dichiarato alla causa animalista. La sua bellezza, mescolata alla sfrontatezza e libertà dei suoi modi, la resero un’icona di stile e sensualità unica per quegli anni. Questo ebbe per lei anche dei riscontri negativi.

Proprio per questa grande attenzione da cui è stata circondata fin da giovanissima, infatti, negli anni Settanta decise di ritirarsi dal cinema, dopo aver recitato in una cinquantina di film. In un’intervista al Guardian del 2019 raccontò di quanto fosse soffocante vivere sempre circondata da paparazzi e curiosi e di come la scelta di ritirarsi, infine, le abbia fatto bene. «La maggior parte delle grandi attrici ha avuto una fine tragica. Quando ho detto addio a questo lavoro, a questa vita di opulenza, lustrini e adorazione, alla ricerca del desiderio, mi sono salvata la vita», disse.