La Russia ha di nuovo attaccato Kiev, prima dell’incontro tra Trump e Zelensky

Nella notte tra venerdì e sabato l’esercito russo ha attaccato la capitale ucraina Kiev con missili e droni. Il sindaco Vitali Klitschko ha detto che almeno cinque persone sono state ferite. Gli attacchi hanno causato interruzioni di corrente in una cittadina a circa 20 chilometri dalla capitale, Brovary. I sistemi di difesa sono entrati in funzione e non ci sono notizie di grossi danni.

Il nuovo attacco sulla regione della capitale è avvenuto un giorno prima dell’incontro previsto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due si dovrebbero vedere a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, per portare avanti le trattative sulla fine della guerra.

Gli Stati Uniti ne stanno conducendo di separate con ucraini e russi e per il momento non hanno trovato un punto di incontro: nelle ultime settimane i negoziati sono sembrati sempre sul punto di arrivare a una svolta, che però non si è mai concretizzata. L’incontro di domenica è atteso perché in questi mesi Trump aveva detto che avrebbe incontrato Zelensky solo in caso di un accordo imminente. Il presidente ucraino si è detto fiducioso che «molto possa essere deciso entro la fine dell’anno».

I principali nodi sono: i territori del Donbas, di cui la Russia vorrebbe ottenere il controllo nonostante non li abbia ancora conquistati interamente; la possibilità per l’Ucraina di entrare nella NATO e le garanzie di sicurezza, cioè le condizioni che l’Ucraina chiede ai suoi alleati per assicurarsi appoggio in caso la Russia dovesse attaccare in futuro.

A novembre i colloqui mediati dagli Stati Uniti avevano portato a un piano in 28 punti negoziato con la Russia ma considerato irricevibile dall’Ucraina, perché conteneva una serie di concessioni alla parte russa tra cui la sostanziale riduzione dell’esercito ucraino e la cessione del Donbas. Il 24 dicembre l’Ucraina aveva quindi presentato una sua versione del piano in 20 punti mediata sempre con gli Stati Uniti, che tra le altre cose prevedeva una grossa novità: la disponibilità a ritirarsi dalle parti del Donbas che controlla, a patto che si ritiri anche la Russia e che venga creata una zona demilitarizzata.