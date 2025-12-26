Trump e Zelensky si vedranno di nuovo questo fine settimana per le trattative sulla fine della guerra in Ucraina

Venerdì parlando con alcuni giornalisti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che questo fine settimana incontrerà di nuovo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per proseguire le trattative sulla fine della guerra in Ucraina. Ci si aspetta che i due si incontreranno domenica nella residenza di Trump di Mar-a-Lago, in Florida, negli Stati Uniti.

Per ora la Casa Bianca non ha commentato l’annuncio; in questi mesi Trump aveva detto che avrebbe incontrato Zelensky solo in caso di un accordo imminente. Nella stessa conversazione coi giornalisti Zelensky ha detto che un accordo è stato definito «al 90 per cento», senza fornire ulteriori dettagli.

L’incontro segue diverse settimane di trattative fra Ucraina e Russia mediate dagli Stati Uniti. A novembre questi colloqui avevano portato a un piano in 28 punti negoziato tra Stati Uniti e Russia particolarmente favorevole per la Russia, e poi qualche giorno fa a una nuova versione in 20 punti, negoziata fra Stati Uniti e Ucraina. Ormai da settimane le trattative sembrano a un punto di svolta, senza che ci siano sviluppi concreti. Nel frattempo la Russia sta continuando a bombardare obiettivi civili ucraini.